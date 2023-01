Vuosi 2022 merkitsi 5g-yhteyksien läpimurtoa, mutta palvelut ovat vielä vähissä.

Puhelinmyynti on pulkassa vuoden 2022 osalta. Teleoperaattori Telian mukaan 5g-puhelimet valloittivat myyntilistat lopullisesti, ja kymmenestä myydyimmästä mallista yhdeksän oli 5g-puhelimia kuluttajien osalta.

Telia kysyy, näemmekö 5g:tä hyödyntävien palveluiden esiinmarssin vuonna 2023.

– Verkko, puhelimet ja liittymät ovat nyt kaikki 5g-ajassa. Sen pitäisi jo kiinnostaa palveluntarjoajia, sen verran pitkään on puhuttu esimerkiksi täydennetystä ja virtuaalitodellisuudesta. Vai näemmekö jotain muita avauksia kuluttajien 5g:tä hyödyntäviin palveluihin, Telian laiteliiketoiminnan johtaja Markku Saranpää miettii tiedotteessa.

Kysymys on hyvä, sillä teleoperaattorit ovat markkinoineet 5g-liittymiä jo pitkään. Niiden kuluttajalle tuoma lisäarvo on kuitenkin toistaiseksi varsin rajallinen. Jo 4g-liittymä on riittävä hyvälaatuisen videokuvan toistamiseen. 5g:n tarjoamasta lyhyestä vasteajasta taas on hyötyä etupäässä toimintapelien nettipelaajille, joita puhelimen ostajista lienee vähemmistö.

5g:tä käytetään jo verrattain laajasti kotien internet-yhteyksissä, mutta nämä eivät puolestaan edellytä puhelimia.

5g:n tarpeellisuutta on mainostettu metaversumin kaltaisten virtuaalitodellisuuksien toteuttamisessa, mutta toistaiseksi ne eivät ole olleet tavallisten ihmisten näkökulmasta millään muotoa tarpeellisia.

Telialla kuluttajat ostivat eniten Apple iPhone 13 5G:tä, joka menestyi mainiosti myös muiden operaattorien koko vuoden listoilla. Kyseessä on vanhempi, vuonna 2021 julkaistu malli. Uusien ja entistä kalliimpien iPhone 14 -puhelinten saatavuudessa on ollut ongelmia.

Telian myydyimmät puhelimet vuonna 2022

Kuluttajat

Apple iPhone 13 5G Samsung Galaxy A52s 5G OnePlus 9 5G Samsung Galaxy A22 5G Apple iPhone 12 5G Samsung Galaxy A02s Samsung Galaxy A53 5G Apple iPhone 13 Pro Max 5G Apple iPhone 13 Pro 5G OnePlus Nord CE2 Lite 5G

Yritykset

Samsung Galaxy A33 5G Samsung Galaxy A53 5G Samsung Galaxy A32 5G iPhone 13 5G Samsung Galaxy Xcover 5 Samsung Galaxy A32 LTE Samsung Galaxy S22 5G iPhone SE 5G Samsung Galaxy A13 LTE iPhone 12 5G

Elisa veikkaa, että ensi vuonna 4g-puhelimet katoavat kokonaan kärkimyynnistä. Operaattorin koko vuoden listalla kahdeksan kärki on 5g-puhelimia ja niiden myynti kasvoi lähes 30 prosenttia viime vuodesta.

– Odotuksemme on, että ensi vuonna nähdään ensimmäinen myydyimpien lista, jossa ei ole enää 4g-puhelimia, Elisan älykkään elämän liiketoiminnasta vastaava johtaja Olli-Pekka Nokkonen ennustaa tiedotteessa.

Elisa kiinnittää huomiota myös kellopuhelinten suureen suosioon etenkin lasten keskuudessa. Operaattorin mukaan ne mahdollistivat lasten digitaalisen turvallisuuden parantamisen.

Ensi vuodelta Elisa odottaa puhelinten lisääntyvää kierrätystä ja suurempaa kiinnostusta älylaitteiden turvallisuuteen.

Elisan myydyimmät puhelimet vuonna 2022

Henkilöasiakkaat

OnePlus Nord CE 2 Lite 5G Apple iPhone 13 5G Xiaomi Redmi Note 10 5G Samsung Galaxy A52s 5G Samsung Galaxy A22 5G Samsung Galaxy A53 5G Apple iPhone 12 5G Samsung Galaxy A13 OnePlus Nord 2 5G Samsung Galaxy A32 5G Xiaomi Redmi 9C NFC Apple iPhone 11 Samsung Galaxy A13 5G Samsung Galaxy S21 FE 5G Apple iPhone 13 Pro 5G

Yritysasiakkaat

Apple iPhone 13 5G Apple iPhone 12 5G Samsung Galaxy A32 5G Enterprise Edition Samsung Galaxy XCover 5 Enterprise Edition Apple iPhone 13 Pro 5G Samsung Galaxy A13 Samsung Galaxy S21 FE 5G Apple iPhone 13 mini 5G Apple iPhone 11 Samsung Galaxy A52s 5G Samsung Galaxy A22 5G Samsung Galaxy A53 5G Apple iPhone SE 5G Apple iPhone 14 Pro 5G Apple iPhone 13 Pro Max 5G

Myös DNA:n mukaan lasten kellopuhelimet tekivät läpimurtonsa vuonna 2022 ja niiden kysynnän uskotaan jatkuvan vahvana myös vuonna 2023.

– Kellopuhelinten suosio tulee varmasti jatkumaan vuonna 2023 [...] Lisäksi uskon tietoturvan merkityksen korostuvan vuonna 2023 entisestään. Epävarma maailmantilanne ja alati kasvava verkkorikollisuus lisäävät kuluttajien kiinnostusta tietoturvaa kohtaan. Nykyään pelkkien tietokoneiden suojaaminen ei enää riitä, vaan myös puhelimet ja tabletit olisi tärkeä suojata erilaisilta tietoturvauhilta, DNA Kaupan toimitusjohtaja Sami Aavikko sanoo tiedotteessa.

DNA:n myydyimmät puhelimet vuonna 2022

Apple iPhone 13 5G Samsung Galaxy A52s 5G Xiaomi Redmi 9C NFC OnePlus Nord CE 2 5G Samsung Galaxy A53 5G Samsung Galaxy A22 5G Apple iPhone 12 5G Samsung Galaxy S21 FE 5G Apple iPhone 13 Pro 5G Samsung Galaxy A13 Apple iPhone 11 Apple iPhone 13 Pro Max 5G Xiaomi Redmi Note 10 5G Samsung Galaxy A32 5G Samsung Galaxy A03

Gigantti näkee alkaneen vuoden trendeinä yhä valtavirtaistuvan 5g:n sekä taittuvat puhelimet, jotka tosin vielä toistaiseksi kärsivät useista eri ongelmista.

– Ensi vuonna markkinoilla nähdään varmasti kovimpia kameroita, mitä on koskaan nähty, sekä tietysti laitteiden suorituskyvyn kasvua ja esimerkiksi energiatehokkaampia piirisarjoja, jotka näkyvät akkujen keston paranemisena, Gigantin telecom-tuotteiden myyntipäällikkö Jyri Helistö uskoo tiedotteessa.

Applen iPhone 13 nousi myös Gigantissa koko vuoden myydyimmäksi puhelimeksi. Loppuvuoden yllättäjä on Googlen Pixel 6a, joka löytyy joulukuun suosituimpien puhelimien listalta.

Suomalaisten varautuminen mahdollisiin sähkökatkoihin näkyi varavirtalähteiden myynnin moninkertaistumisena joulukuussa. Varavirtalähteillä eli powerbankeilla voidaan puhelimien lisäksi ladata esimerkiksi kannettavia tietokoneita.

Gigantin myydyimmät puhelimet vuonna 2022

Apple iPhone 13 Samsung Galaxy A13 Samsung Galaxy A53 Samsung Galaxy A22 5G Samsung Galaxy A52s Apple iPhone 11 Apple iPhone 12 OnePlus Nord CE2 Samsung Galaxy A33 Xiaomi Redmi 9A

Veikon Koneen koko vuoden listalla korostuu Samsungin ylivoima. Kauppiaan mukaan Applen yksi ainoa listasijoitus kertoo saatavuushaasteista sekä siitä, että iPhone 13 on pitänyt hyvin pintansa uusien iPhone 14 -mallien julkaisunkin jälkeen.

Veikon Koneen myydyimmät puhelimet vuonna 2022