IPhonen käyttö voi muuttua rajusti: Tätä muutosta Apple vastusti loppuun asti

Apple on sallimassa virallisen sovelluskaupan ulkopuolelta ladattavat sovellukset, Bloomberg kirjoittaa.

Apple on viime vuosina joutunut EU:n syyniin useammasta syystä.

Apple on taipumassa itselleen varsin epämieluiseen muutokseen Euroopan unionin pakottamana. Uutistoimisto Bloombergin Apple-asiantuntija Mark Gurman kertoo yhtiön valmistelevan vaihtoehtoisten sovelluskauppojen sallimista iPhoneissa ja iPadeissa.

Syynä on EU:n kesällä sovittu digimarkkinalaki, joka asettaa velvoitteita suurille verkkoalustoille, jotka toimivat markkinoilla portinvartijoina. Tarkoitus on muun muassa taata enemmän palveluja kuluttajille.

Gurman kuuli asiasta tietäviltä lähteiltä, että sekä Applen ohjelmisto- että palvelupuolella on käynnissä iso pusku yhtiön alustojen avaamiseksi. Lopputuloksena asiakkaat voisivat ladata laitteisiinsa sovelluksia muualta kuin Applen omasta App Store -kaupasta, jossa yhtiö ottaa maksuista jopa 30 prosentin siivun.

Esimerkiksi iPhoneen ei ole voinut ladata ulkopuolisia sovelluksia ilman laitteen ohjelmallista murtamista niin sanotulla jailbreakilla. Apple on varoittanut, että sovelluskaupan ohittaminen, sideloading, johtaisi entistä useamman haitallisen sovelluksen päätymiseen käyttäjille asti.

Toisena vaarana Apple näkee tiedon puutteen. Jos sovellus tulee tarjolle App Storen ulkopuolella, ei lataaja välttämättä saa siitä etukäteen yhtä paljon tietoa kuin virallisessa kaupassa. Apple on pelännyt myös laitteiden vakoilun ja tietojen varastamisen helpottuvan ja on maalaillut uhkakuvia huijareista, jotka maanittelevat käyttäjiä vääriin kauppoihinsa.

Turvallisuus ei kuitenkaan ole ainoa asia, joka painaa Applen vaakakupissa. App Store on Applelle kymmenien miljardien bisnes, joskin Gurmanin mukaan EU:n digimarkkinalaki tuskin koituu Applelle liian kalliiksi.

Lain rikkominen kuitenkin voi. Enimmillään EU voi määrätä toistuville rikkureille sakkoja, jotka vastaavat 20 prosenttia yhtiön vuotuisesta liikevaihdosta. Applen tapauksessa se olisi osapuilleen 71 miljardia euroa.

Muutosten on määrä saapua päivityksenä iOS-käyttöjärjestelmän versioon 17, joka on tarkoitus julkaista ensi vuonna. Tällä tavalla Apple olisi valmis lakiin, jonka vaatimukset astuvat täysillä voimaan vuonna 2024.

Osa yksityiskohdista on kuitenkin vielä avoimia. Apple miettii esimerkiksi mahdollisia turvallisuustarkistuksia sovelluksille, jotka ovat peräisin App Storen ulkopuolelta. Kehittäjät saattavat joutua maksamaan siitä.

Lisäksi Apple ei ole päättänyt, aikooko se sallia sovellusten omat maksujärjestelmät, jotka ohittaisivat Applen. Tällöin esimerkiksi Spotifya voisi käyttää iPhonessa ilman että osa käyttäjien kuukausimaksusta menee Applelle.

Apple on taipumassa EU:n tahtoon toisellakin rintamalla. Yhtiö on luopumassa pitkään käyttämästään Lightning-liitännästään iPhoneissa ja on siirtymässä muualla yleisesti käytettyyn usb-c-liitäntään ensi vuonna.