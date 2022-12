Venäläinen hittisovellus suoltaa pornoa pyytämättä: Monia naisia voi odottaa karu yllätys

Wiredin toimittajalla oli karu kokemus Lensa-sovelluksen uuden toiminnon kanssa.

Suureen suosioon noussut profiilikuvien editori Lensa synnyttää pyytämättä kuvia, joissa naiskäyttäjät esiintyvät rinnat paljaina. Tämä oli Wired-lehden toimittajan kokemus, kun hän syötti sovellukseen itsestään kuvia täysin pukeutuneena. (Huomio: Lehden artikkelissa on tekoälyn luomia seksuaalisia kuvia alaikäisistä.)

Venäläislähtöisen Prisma Labsin Lensa-sovellus on kerännyt yli kymmenen miljoonaa latausta pelkästään Androidin sovelluskaupassa Google Playssa. Lensasta on versio myös iPhoneille.

Ongelmassa on kyse Lensan uudesta toiminnosta nimeltä Magic Avatars. Se luo tekoälyn avulla muunneltuja versioita valokuvista, joita käyttäjät itse syöttävät sovellukseen. Siihen tarvitaan 10–15 valokuvaa.

Wiredin toimittaja huomasi sovelluksen myös taipuvan esittämään naisia usein seksuaalisesti vihjaavissa asennoissa ja isoilla rinnoilla varustettuina. Kun hän syötti sovellukseen myös lapsuuden kuviaan, tuloksena oli pahimmillaan kuvia, joissa lapsen naama yhdistyi aikuisen alastomaan vartaloon.

Uutisista on vaikea selvittää, miten sovellus kohtelee kuvia miehistä. Sovellukseen on mahdollista syöttää myös kokovartalokuvia, joskin sovellus on ilmeisesti tarkoitettu lähinnä ylävartalokuvien tekemiseen.

Lensan uusi Magic Avatars -toiminto luo tyyliteltyjä profiilikuvia.

TechCrunch-uutispalvelun mukaan Lensaan liittyy kuitenkin myös toinen ongelma. Sovelluksella on mahdollista tuottaa keinotekoisia alastonkuvia muista ihmisistä. Jos Lensaan syöttää naamakuvia, joihin on kuvankäsittelyllä lisännyt paljaita rintoja, Lensa tarjoaa osassa tuloksia lähdeaineistoa parempilaatuisia alastonkuvia.

Prisma Labs on puolustautunut korostamalla, että alastonkuvien ja alaikäisten kuvien syöttäminen Lensaan on kielletty. Lisäksi tekoälyn tahallinen käyttäminen alastonkuvien tuottamiseen ja jakamiseen ilman kyseisen henkilön lupaa voi olla rikollista.

Yhtiön mukaan sovellukseen ollaan rakentamassa suodatinta alastonkuville. Suodattimen on määrä sumentaa kaikki kuvat, joista tunnistetaan alastomuutta. Silloin käyttäjä voi itse valita, avaako tai tallentaako hän tuotettuja kuvia.

On epäselvää, kuinka muutos tepsii Wiredin toimittajan havaintoihin, joiden mukaan Lensa synnyttää vahinkopornoa ja myös esittää naiset usein seksuaalisessa valossa.

Tekoäly ja alastomuus on ollut pinnalla paljon. Syynä on teknologian kehittyminen siihen pisteeseen, että kuka tahansa internetin käyttäjä voi luoda itselleen keinotekoista pornoa. Tosin vaihtelevin tuloksin.

Tekoälyn toivotaan vähentävän pornoteollisuuden väärinkäytöksiä, kuten naisten hyväksikäyttöä. Toisaalta kysymyksiä herää siitä, millaisella lähdeaineistolla tekoälyä on koulutettu ja ovatko kuvissa esiintyvät ihmiset antaneet luvan kuvien käyttämiseen tekoälyn kouluttamisessa.

On myös esitetty huoli, että tekoälyporno voi vinoutua esittämään pornoa, joka vahvistaa entisestään yhteiskunnan vallitsevia kauneusihanteita.

Muina vaaroina voidaan nähdä naiskuvan vääristyminen, jos kone esimerkiksi tuottaa pyynnöstä fyysisesti mahdottomia vartalonmuotoja ja viime kädessä rehellisten seksityöntekijöiden tulonmenetykset, jos ja kun teknologia yltää tarpeeksi uskottavalle tasolle.