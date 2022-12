Kellopuhelimet nousivat suosioon Black Friday -kampanjoiden siivittäminä.

Xplora XGO3 on yksi hyvin myyneistä kellopuhelimista.

Alepäivät Singles Day, Black Friday ja Cyber Monday pistivät voimakkaasti uusiksi Suomen myydyimpien puhelinten ja älykellojen listoja marraskuussa.

Elisan mukaan tämän vuoden yllätyshittinä oli kellopuhelin, jollaiset ovat nousseet vanhempien suosioon. Kaksi lasten kellopuhelinta Spacetalk ja Xplora nousivat myydyimpien älykellojen listalle.

Lasten kellopuhelimet ovat kelloja, joissa on puhelimen ominaisuudet. Ne on tarkoitettu erityisesti pienen lapsen ensipuhelimeksi ja toimivat itsenäisesti älypuhelimesta erillään. Lasta on myös mahdollista seurata sovelluksen avulla.

– Vielä keväällä 82 prosenttia suomalaisvanhemmista ei ollut kuullut kellopuhelimesta, vaikka 66 prosenttia koki huolta lasten altistumisesta haitallisille nettisisällöille esimerkiksi älypuhelinkäytössä, huomioi Elisan älykkään elämän liiketoiminnasta vastaava johtaja Olli-Pekka Nokkonen tiedotteessa.

Nokkonen pitää kellopuhelinta lasten älypuhelinta kestävämpänä digitaalisena ratkaisuna.

Elisan marraskuun myydyimmät puhelimet, kuluttajat

OnePlus Nord CE 2 Lite 5G Samsung Galaxy A53 5G Samsung Galaxy A13 5G Apple iPhone 13 5G Xiaomi Redmi Note 10 5G Samsung Galaxy S21 5G FE OnePlus 10 Pro 5G Xiaomi Redmi 9C Samsung Galaxy A04s OnePlus Nord 2T 5G Samsung Galaxy A13 Samsung Galaxy S22+ 5G Apple iPhone 14 Pro Max 5G Apple iPhone 11 Nothing Phone (1) 5G

Elisan marraskuun myydyimmät puhelimet, yritykset

Samsung Galaxy A32 5G Enterprise Edition Samsung Galaxy XCover 5 Enterprise Edition Apple iPhone 13 5G Apple iPhone 14 Pro 5G Samsung Galaxy A53 5G Samsung Galaxy A13 Apple iPhone 14 Pro Max 5G Apple iPhone 12 5G Samsung Galaxy S21 FE 5G Samsung Galaxy A52s 5G Enterprise Edition Apple iPhone 13 mini 5G Apple iPhone 14 5G Samsung Galaxy A33 5G Samsung Galaxy S22 5G Samsung Galaxy A33 5G Enterprise Edition

Gigantti huomasi saman ilmiön. Elektroniikkaketjun mukaan kellopuhelimien kysyntä on ollut selvässä kasvussa koko syksyn ajan.

Maailman vaikea taloustilanne ei näytä lisänneen suomalaisten varovaisuutta puhelinkaupoissa.

– Puhelinostoksilla käytetään nykyään enemmän rahaa kuin ennen. Vaikka maailmantilanne kurittaa monien kukkaroita, ei puhelimista haluta tinkiä, vaan säästäminen tehdään muilla osa-alueilla, arvioi Gigantin telecom-tuotteiden myyntipäällikkö Jyri Helistö tiedotteessa.

Gigantin marraskuun myydyimmät puhelimet

Samsung Galaxy A53 Xiaomi Redmi 9A Apple iPhone 11 OnePlus Nord CE 2 5G Apple iPhone 13 Samsung Galaxy A13 5G Xiaomi Redmi 10C Apple iPhone 14 Pro Samsung Galaxy A04s Samsung Galaxy S22+

DNA korostaa Black Friday -tarjousten näkyneen selvästi sen marraskuun myydyimpien puhelinten listoilla. OnePlus Nord CE 2 5G ylsi toistamiseen tänä vuonna DNA:n myydyimpien puhelinten listaykköseksi.

– Black Friday on vakiinnuttanut asemansa joulukaupan käynnistäjänä, ja kampanjan aikana hankitaan sujuvasti sekä joululahjoja itselle ja lähipiirille että kauan odotettuja ja harkittuja käyttötavarahankintoja, joita on säästelty Black Friday -tarjouksia odottaen, DNA Kaupan toimitusjohtaja Sami Aavikko selittää tiedotteessa.

Älykelloista DNA nostaa esille Huawein hiljattain julkaiseman Watch D:n, jossa on mukana verenpaineen mittaus.

DNA:n marraskuun myydyimmät puhelimet

OnePlus Nord CE 2 5G Samsung Galaxy A53 5G Apple iPhone 13 5G Samsung Galaxy S21 FE 5G Samsung Galaxy A13 5G Samsung Galaxy A13 Samsung Galaxy A04s OnePlus 10 Pro 5G OnePlus Nord 2T 5G Xiaomi Redmi 9C NFC Apple iPhone 12 5G Apple iPhone 14 Pro 5G Xiaomi 11T 5G Samsung Galaxy S22+ 5G Samsung Galaxy S22 5G

Telialla puhelinten myyntikärkeen nousi marraskuussa kampanjahintainen Samsung A13 4G, mikä oli poikkeus muutoin 5g-puhelinten pitkälti miehittämillä listoilla. Marraskuun laitemyynti nousi Telialla viime vuotta paremmaksi yleisestä taloustilanteesta huolimatta.

– Singles Day, Black Week ja Cyber Monday aloittivat loppuvuoden sesongin edellisvuosien tapaan, ja kampanjointi vaikutti heti puhelinten myyntilistaan huomattavasti. Kymppikärkeen kiilasi puhelimia kaikista hintaluokista, sanoo Telian laiteliiketoiminnan johtaja Markku Saranpää tiedotteessa.

Telian marraskuun myydyimmät puhelimet, kuluttajat

Samsung Galaxy A13 4G Samsung Galaxy A53 5G OnePlus 9 5G Apple iPhone 13 5G Samsung Galaxy A13 5G OnePlus Nord CE2 Lite 5G OnePlus 10 Pro 5G Motorola E20 Samsung Galaxy S21 FE 5G Apple iPhone 11

Telian marraskuun myydyimmät puhelimet, yritykset

Samsung Galaxy A33 5G Samsung Galaxy A53 5G iPhone 13 5G Samsung Galaxy A32 5G Samsung Galaxy A13 LTE iPhone SE 5G Samsung Galaxy Xcover 5 Samsung Galaxy S22 5G Samsung Galaxy A32 LTE Samsung Galaxy A13 5G

Veikon Koneella marraskuun ostetuimpien puhelinten listalle nousi lokakuusta kolme mallia, Applen iPhone 11 ja 13 Mini sekä Xiaomi Redmi Note 11. Applen uusimpien mallien, iPhone 14, 14 Pro ja 14 Pro Max, saatavuudessa on ollut haasteita.

Parhaiten myi Samsung Galaxy A53 5G.

Veikon Koneen marraskuun myydyimmät puhelimet