Puhelimen omistajan on syytä varautua etukäteen varkauteen tai katoamiseen ja muistaa ottaa talteen yksi numerosarja.

Puhelimen katoaminen tai varastaminen voi aiheuttaa omistajalle huomattavaa ahdistusta ja jopa merkittäviä rahallisia kuluja rikollisen käsissä.

Alkava pikkujoulukausi on otollista aikaa puhelimen hukkaamiselle. Teleoperaattori DNA antaa ohjeita vahinkojen ehkäisyyn. IS Digitoday muokkasi ohjeita paikoin.

Muuta sim-kortin tai eSimin pin-koodi. Laite kysyy avattaessa pin-koodia, joka oletuksena on yleensä 1234 tai 0000. Jos omasi on jompi kumpi, vaihda se pikimmiten puhelimen asetuksissa. Älä turvaudu helposti selvitettävään numerosarjaan kuten syntymäpäivääsi.

Aseta näytölle lukitus. Se voi olla esimerkiksi numero, sormella piirrettävä kuvio, tai biometrinen tunniste, eli sormenjälki tai kasvoskannaus. Aseta puhelimeen jokin näistä, vaikka se tekeekin laitteen arkikäytöstä hieman kankeampaa. Jos käytät pin-koodia, tee siitä vähintään kuusinumeroinen. Kuviota käyttäessäsi keksi jotain muuta kuin yksinkertainen L-kuvio.

Suojaa tärkeät tiedot. Älä säilytä esimerkiksi valokuvia, asiakirjoja tai yhteystietojasi vain puhelimen omassa muistissa. Älypuhelimet varmistavat tiedot puhelimen ulkopuoliselle palvelimelle eli pilveen. Apple ja Google tarjoavat puhelimissaan näihin sovelluksiaan, mutta vaihtoehtoja on muitakin, kuten Onedrive tai Dropbox. Katso, että varmuuskopiointi on päällä.

WhatsApp on monille tärkeä viestintäväline. Tarkista, että myös WhatsApp-viesteistä tehdään automatisoidusti varmuuskopio (asetusvalikko oikeasta yläkulmasta > asetukset > keskustelut > varmuuskopiointi).

Jos puhelin katoaa, sulje heti liittymä. Tämä tapahtuu joko nettisivuilla operaattorin itsepalvelussa tai soittamalla operaattorisi asiakaspalveluun. Liittymän saat uudelleen auki puhelimen löytyessä.

Paikanna puhelin ja lukitse tai pyyhi se tarvittaessa. Kaikki nykyaikaiset älypuhelimet on mahdollista paikantaa ja lukita puhelinvalmistajan pilvipalvelussa. Apple tarjoaa Missä on- ja Android Paikanna puhelin -toimintoa. Jos puhelin on suljettu, sitä ei voi paikantaa, mutta odottava lukituskomento suoritetaan laitteen ilmaantuessa uudelleen verkkoon.

Puhelin on mahdollista myös nollata eli tyhjentää tiedoista etäältä. Tällöin yllä mainittu tietojen varmistaminen etukäteen tulee tarpeeseen.

Auta löytäjää. Lukittu puhelin ei anna löytäjänsä selvittää omistajaa. Laita puhelimen suojakannen alle vaikkapa sähköpostiosoite, johon löytäjä voi laittaa viestiä. Moniin puhelimiin vastaavan tiedon saa laitettua myös lukitusnäytölle paikannustoiminnon kautta.

Vaihda salasanat. Muuta salasanat eri palveluissa, kuten sosiaalisen median tileissä, sähköpostissa ja pilvipalveluissa. Älä käytä samaa salasanaa eri paikoissa.

Tee vahinkoilmoitus ja mahdollinen rikosilmoitus. Jälkimmäistä varten tarvitset laitteen yksilöivän IMEI-koodin, joka löytyy laitteen myyntipakkauksesta ja asetuksista (tee asetuksissa haku imei-sanalla). Ota koodi talteen. Varastetun puhelimen toiminnan voi estää suomalaisverkoissa imei-koodilla, joten varkaalle ei laitteesta ole iloa.