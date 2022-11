VR toivoo teleoperaattoreilta apua kaukojunien verkkoyhteyksien kehittämiseen.

Junayhtiö VR on vihdoin alkanut asentaa uusia verkkolaitteita kaukojuniinsa. Junaverkon uudistaminen viivästyi koronapandemian ja komponenttipulan takia, mutta tiedotteen mukaan ensimmäisiä uudella verkkoyhteydellä varustettuja junia on liikenteessä alkuvuodesta 2023. Muutos aloitetaan Pendolino-junista ja se tavoittanee viimeiset kaukojunat kesällä 2024.

VR odottaa uuden teknologian nopeuttavan matkustajan verkkoyhteyttä keskimäärin viisinkertaisesti, mutta se edellyttää myös teleoperaattorien panostuksia radanvarsialueiden kuuluvuuteen. Yhtiön mukaan edelleen on paikkoja, joissa teleoperaattoreiden verkon kapasiteetti ei riitä satojen matkustajien käyttöön samanaikaisesti.

VR keskustelee operaattoreiden ja viranomaisten kanssa mastojen ja tukiasemien lisäämisestä ratojen läheisyyteen.

Lue lisää: Nokian pomo: Äly­puhelin katoaa – näin 6g:tä käytetään vuonna 2030

– Junan sisäisen teknologian uusimisen jälkeen meidän käsissämme olevat keinot junien verkkoyhteyden parantamiseksi on käytetty, ja jatkokehitykseen tarvitsemme seuraavaksi apua muilta toimijoilta, VR:n toimitusjohtaja Elisa Markula sanoo tiedotteessa.

Markula kiittää valtion budjetoimaa 4,7 miljoonan euroa radanvarsien yhteyksien kehittämiseen.

– Toivomme, että määräraha kohdennetaan tukemaan teleoperaattoreiden toimenpiteitä radanvarsialueiden mobiiliverkon parantamiseksi, Markula jatkaa.

Lue lisää: Telia poisti Suomesta 1 700 000 puhelin­pylvästä – tämän vuoksi et saa niitä mökkisi laituriin

VR investoi verkkoyhteyden kehittämiseen 4,5 miljoonaa euroa. Huonosti toimivat yhteydet ovat monille junamatkustajille tuttuja, ja VR on rajoittanut joidenkin verkkopalvelujen käyttöä ruuhka-aikoina. Toimivuus on myös vaihdellut vaunusta toiseen. IS Digitoday on kysynyt VR:ltä, muuttaako uusi junaverkko tilannetta näiltä osin.

Lisäksi jää nähtäväksi, kannattaako puhelinta käyttävän matkustajan enää ottaa yhteys suoraan 4g/5g-verkkoon kytkeytymättä ensin uuteen junaverkkoon. Perinteisesti tämä on ollut toisinaan toimivampi menetelmä.

Lue lisää: HS: VR jarruttaa junaverkon toimintaa – näillä paikoilla on paras kuuluvuus