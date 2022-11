WhatsAppin kauan kaivattu ominaisuus tulee vihdoinkin

Mahdollisuutta käyttää WhatsAppia useammalla puhelimella on odotettu pitkään. Nyt monet sovelluksen testiversion käyttäjät ovat saaneet uudistuksen käyttöönsä.

WhatsApp-pikaviestin on saamassa kauan odotetun mahdollisuuden käyttää palvelua useammalla puhelimella, kertoo WABetaInfo. Vaikka viestittelyä on voinut tehdä samalla tilillä useammalta tietokoneelta käsin joko WhatsAppin työpöytäsovelluksen tai web-käyttöliittymän kautta, tiliin kytkettyjen puhelimien määrä on ollut rajattu yhteen.

Ominaisuudesta uutisoitiin jo keväällä, mutta nyt se näyttää olevan toteutumassa. Se on löydetty pikaviestimen testiversiosta 2.22.24.18, jonka osa sovelluksen esiversion käyttäjistä on jo saanut puhelimeensa.

Lue lisää: Vihdoinkin – WhatsApp saa alusta asti toivotun ominaisuuden

Hieman aikaisemmin WhatsApp alkoi testata mahdollisuutta käyttää tiliä puhelimen rinnalla käytettävällä tabletilla.

Ominaisuus toimii siten, että asennettaessa ja avattaessa WhatsApp toisella puhelimella, sovellus tarjoaa mahdollisuutta linkittää uusi puhelin tiliin toiseksi laitteeksi. Kakkoslaite yhdistetään tiliin lukemalla sen kameralla qr-koodi ensisijaisen laitteen näytöltä.

Rinnakkaisia laitteita voi olla yhteensä neljä, ja keskustelut synkronoidaan kaikkiin laitteisiin. Päästä päähän -salauksen luvataan toimivan koko ajan.

Ei ole tiedossa, pääseekö vuosien takaiseen keskusteluhistoriaan käsiksi vain alkuperäisellä puhelimella. Rinnakkaisia tietokoneita käytettäessä tilanne on tällä hetkellä tämä.

Ominaisuuden tarkasta saapumisajankohdasta ei ole vielä tietoa. Koska sitä jaellaan jo Google Playssa esiversion käyttäjille, sen voi kuitenkin päätellä olevan jo hyvin valmis.

Mahdollisuus käyttää useita puhelimia rinnakkain löytyy useammasta pikaviestimestä, kuten Telegramista ja Facebook Messengeristä. Tämä johtuu kuitenkin siitä, että niiden viestiliikenne ei ole päästä päähän suojattua, ja viestit synkronoidaan palvelimen kautta.

Myös Telegramissa ja Facebook Messengerissä on mahdollista käyttää päästä päähän suojattua keskustelutilaa. Se on kuitenkin kytkettävä erikseen päälle, ja viestittely on luettavissa vain sillä laitteella, jolla keskustelu on aloitettu.

WhatsAppin yksityisyys ei ole kuitenkaan täysin pomminvarmaa, vaikka viestintä onkin päästä päähän salattua. WhatsAppin ylläpidolla nimittäin on mahdollisuus lukea viestejä suoraan laitteelta.