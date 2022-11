Etsi puhelimestasi tämä asetus – säästää akkua

Android-puhelimen asetuksia kannattaa selata kätevän virransäästöasetuksen löytämiseksi. IPhone-käyttäjillä on helpompaa.

Puhelimesi päivittää taustalla olevia sovelluksia ajoittain. Tämä kuluttaa hiljalleen akkua ja voi pahoina hetkinä merkitä virran loppumista kesken. Cnet-uutispalvelun mukaan puhelimissa pitäisi kuitenkin olla asetus, jolla taustapäivittelyn saa pysäytettyä.

Androidissa voit etsiä asetusta esimerkiksi asetusvalikon polusta Asetukset > Verkko ja Internet > Datan käyttö > Data Saver. Kytke siellä datan säästö päälle. Tällöin taustalla auki olevat sovellukset lakkaavat käyttämästä dataa, ellei puhelin ole wifi-verkossa. Valikossa voi myös olla mahdollisuus kolmen sellaisen sovelluksen valitsemiseksi, jotka saavat edelleen käyttää dataa ilman rajoituksia.

Android-käyttäjien harmina ovat eri puhelinmallien ja Android-versioiden vaihtelevat asetusvalikot, minkä vuoksi datansäästäjän löytäminen voi olla vaikeaa. Toisen ohjeen mukaan asetusta sopii etsiä asetusvalikon kohdasta ”sim-kortti & mobiilidata”.

Apuna kannattaa käyttää asetusvalikon hakua, johon voi kirjoittaa ”data” ja tarkistaa sitten tarjotut valikot.

Allekirjoittaneen Xiaomi-puhelimesta datansäästäjää ei kuitenkaan löytynyt lainkaan kovasta yrittämisestä huolimatta. Sovellusten taustapäivityksen pystyi tästä huolimatta estämään sovelluskohtaisesti, kun hakuun kirjoitti ”datan käyttö” ja sitten painoi annettua tulosta. Se avasi sovellusvalikon, ja yksittäisiä sovelluksia painamalla löytyi valinta nimeltä ”taustadata”. Ota se pois päältä halutuilta sovelluksilta.

Taustadatan voi kytkeä pois päältä myös sovelluskohtaisesti. Ruutukaappaus.

Mieti kuitenkin kahdesti, milloin ja miltä sovelluksilta estät taustapäivitykset. Gadgets Now'n mukaan seurauksena sovellukset eivät pysty päivittymään automaattisesti uuteen versioon, mikä voi olla haitallista tietoturvan kannalta.

IPhonessa seuraa polkua Asetukset > Yleiset > Apin päivitys taustalla ja katso, että asetus on pois päältä. Voit mainitussa valikossa myös nähdä listan sovelluksista ja niiden vieressä on liukukytkin taustalla päivittämisen sallimiseksi tai estämiseksi.

Akun säästämiseen on olemassa tehokkaampiakin keinoja. Ruudun kirkkaus kannattaa pitää mahdollisimman alhaisena ja vielä ronskimpi konsti on asettaa puhelin virransäästötilaan. Se kuitenkin vaikuttaa jo enemmän laitteen ja sovellusten käyttöön.

Muista myös, että heikon kuuluvuuden alueilla puhelin saattaa yrittää koko ajan ylläpitää yhteyttä 4g- tai 5g-verkkoon ja se on omiaan myös kuluttamaan virtaa. Jos mahdollista, kytke mobiilidata silloin pois ja käytä mieluummin esimerkiksi kotisi wifi-verkkoa.

Varo kuitenkin yhdistämästä puhelintasi tuntemattomiin tai julkisiin wifi-verkkoihin, koska niiden tietoturvasta voi olla vaikea ottaa selvää.

Monissa Android-puhelimissa on myös erillinen virransäästötila, joka löytyy yleensä päänäytön alaspyyhkäisyvalikoista. Se on helppo tapa säästää akkua, kun virta on vähissä.