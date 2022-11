Tekstiviesti täyttää 30 vuotta – vaikka käyttö vähenee, yhdessä tapauksessa se on ehdoton: ”Mikään ei pysty samaan”

Tekstiviesti on yhä vahvasti läsnä ihmisten arjessa. Sekä hyvässä että pahassa.

Pikaviestittelyn edeltäjä tekstiviesti, eli sms (short message service), täyttää 30 vuotta 3. joulukuuta. Tänä päivämääränä vuonna 1992 brittiläinen insinööri Neil Papworth lähetti maailman ensimmäisen tekstiviestin pc-tietokoneesta mobiililaitteeseen. Viesti kuului ”Merry Christmas” eli hyvää joulua.

Kotimaisen tekstiviestipalvelu Quriirin mukaan tekstiviestillä on edelleen vahva asema, vaikka pikaviestimet ja sosiaalinen media ovat nakertaneet sen suosiota. Yritykset tykkäävät yhä lähestyä kuluttajia tätä perinteistä kanavaa pitkin.

– Tekstiviestin vahvuuksiin kuuluu ehdottomasti tavoittavuus, varmuus ja nopeus. Tekstiviestit menevät varmasti perille ja tavoittavat kenet tahansa, jolla on matkapuhelin. Mikään muu viestintäkanava ei edelleenkään pysty samaan, Quriirin liiketoimintajohtaja Lasse Lohikoski korostaa tiedotteessa.

Teknologia mahdollistaa myös tekstiviestien integroinnin yrityksen omiin järjestelmiin, jolloin ne ovat usein automaattinen osa asiakasviestintää. Quriirin tilastojen mukaan yritysten lähettämien viestien määrä on viime vuosina kasvanut noin 30 prosenttia vuodessa osin koronapandemian vauhdittamana.

Tänä päivänä yritysten viesteissä lukee tyypillisesti esimerkiksi ”Hei, tilauksesi 123456 on noudettavissa myymälästämme”, ”Muistathan hammashoitoaikasi tänään klo 13” tai ”Varmennuskoodisi on 654321” kaksivaiheisen tunnistuksen apuna. Lisäksi tekstiviestejä on käytetty myös koneiden välisessä automatisoidussa viestinnässä.

Samaan aikaan myös monet rikolliset luottavat edelleen tekstiviestien voimaan. Suomalaisia puhelimia pommitetaan alati lukemattomilla huijauksilla, jotka alkavat verkkolinkin sisältävästä tekstiviestistä. Huijausviestit voivat jopa näkyä samassa viestiketjussa aidon lähettäjän kanssa.

Tekstiviesti hyödyntää gsm- eli 2g-verkkoa, ja yhden viestin pituus on 160 merkkiä. Vaikka tekstiviestin keksijästä ei ole olemassa yksimielisyyttä, Suomessa keksinnön isänä on tavattu pitää suomalaista insinööriä Matti Makkosta, joka vuonna 1984 esitteli idean kannettavien puhelinten viestipalvelusta.

Tekstiviestin täyttäessä 20 vuotta Makkonen ennusti, ettei teknologia katoa mihinkään, vaikka sosiaalinen media ja muut keinot valtaavatkin siltä alaa.

Tekstiviestien kokonaismäärät ovat kuitenkin olleet jo pitkään laskussa Suomessa. FiComin mukaan vuonna 2021 tekstiviestien määrä oli 1 389 000 000 (1,389 miljardia), mikä oli 3,1 prosenttia vähemmän kuin edellisenä vuonna. Kotitalouksien osuus tekstiviesteistä oli 76,5 prosenttia.

Vielä vuonna 2012 tekstiviestejä lähetettiin Suomessa 4,3 miljardia kappaletta.

WhatsAppin äskettäinen tuntien mittainen katkos toisaalta muistutti tekstiviestien toimivuudesta poikkeustilanteissa. Tekstiviestit kulkevat omia reittejään puhelinverkkojen ja teleoperaattorien järjestelmien kautta, eivätkä ole riippuvaisia mobiilidatasta, joka on pikaviestinten toimintaedellytys.

Tekstiviestit toimivat myös silloin, kun mobiilidata ja netti ovat pois käytöstä. Jos jonkinlainen puhelinverkko löytyy, tekstiviesti löytää tiensä perille.