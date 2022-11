Useimmilla suomalaisilla lojuu kotonaan potentiaalinen tietoturvariski, nimittäin vanha matkapuhelin.

Suomalaisissa kodeissa pölyttyy kasapäin vanhoja käytöstä poistettuja puhelimia. Teleoperaattori Elisan teettämän kyselyn mukaan 75 prosentilla lojuu kotona tarpeeton puhelin, joka voi olla käyttäjänsä tietoja pullollaan ja siten muodostaa tietoturvariskin.

– Esimerkiksi kotona lojuva puhelin on helppo hukata esimerkiksi muuton mukana, jolloin se voi päätyä vieraan käsiin, Elisan laiteliiketoiminnasta vastaava Ville Valkama sanoo tiedotteessa.

Vastaajista enemmistö käyttää matkapuhelinta 2–5 vuotta. Noin joka viides kertoo puhelimensa käyttöiän olevan tätäkin pidempi. Valkaman mukaan käyttöiän pidentäminen on vastuullista, sillä jokaisen puhelimen valmistamiseen kuluu kallisarvoisia materiaaleja.

On kuitenkin raja, jolloin puhelimen vaihtoa tulisi vakavasti harkita. Kun puhelin lakkaa saamasta tietoturvapäivityksiä, on syytä kierrättää luuri asianmukaisesti ja tietoturvallisesti. Esimerkiksi teleoperaattorit ottavat käytettyjä puhelimia vastaan ja kierrättävät ne turvallisesti.

– Ihminen on usein itselleen se isoin tietoturvariski, sillä usein yleisimmät tietoturvarikkeet tapahtuvat, kun salasanoja ei vaihdeta säännöllisesti tai päivityksiä ladata asianmukaisesti. Lisäksi saatetaan käyttää sovelluksia, joiden tietojenkeruu ja -säilytys on käyttäjälle epäselvää, jolloin on mahdotonta arvioida myöskään käytön riskejä, Valkama toteaa.

Euroopan unioni kaavailee pidennystä puhelinten nauttimaan tietoturvatukeen. Aikeena on pakottaa valmistajat tarjoamaan päivityksiä 5 vuoden ajan lukien siitä hetkestä, jolloin tuote poistuu markkinoilta. Lisäksi esitetään muutoksia varaosien saatavuuteen ja akkujen kestoon.

YouGov Finlandin toteuttamaan sähköiseen kyselyyn vastasi 1017 henkeä heinäkuussa. Joka kolmas vastaaja ei kierrätä puhelintaan ja viidennes antaa puhelimensa eteenpäin uudelle käyttäjälle. Noin joka neljäs kierrättää puhelimensa elektroniikkaliikkeen tai elektroniikkakeräyksen kautta.

Käytetystä puhelimesta voi saada myös hyvitystä, ja Elisan arvion mukaan kiinnostus käytettyjä puhelimia kohtaan on kasvussa.

Tietoturvan lisäksi vanhojen puhelinten akut voivat väärin säilytettynä aiheuttaa jopa tulipaloriskin. Akut ja paristot tulisi senkin takia kierrättää vastuullisesti.