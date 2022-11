WhatsApp saa erikoisen uudistuksen – siitä voi silti olla yllättävää iloa

Muistutusten jättäminen itselle on helpottumassa WhatsAppissa, WABetaInfo kertoo.

Somejätti Metan omistama WhatsApp-pikaviestin alkaa tarjota apua tilanteissa, joissa käyttäjä haluaa lähettää viestejä itselleen vaikkapa muistutuksia varten.

Luotettavaksi osoittautuneen WABetaInfo-uutispalvelun mukaan tulevaisuudessa käyttäjien ei välttämättä tarvitse enää turvautua kikkakakkosiin, sillä itselleen viestittelyyn voi mahdollisuus optio suoraan sovelluksessa, kun on valitsemassa viestilleen vastaanottajaa.

Nykyään WhatsAppissa voi lähettää viestin itselleen kiertoteitä pitkin. Yksi tapa on käyttää click to chat -toimintoa, jolla chatin voi avata sovelluksen ulkopuolelta erikseen luodun linkin kautta. Toinen tapa on luoda ryhmäkeskustelu, jossa vain käyttäjä on yksin osallisena, Android Police huomauttaa.

Muutosta parempaan enteilee myös WhatsAppin testiversio Androidissa ja iOS:ssä. Joillekin testaajille on chatti-ikkunassa esitetty viestiä, jossa korostetaan itselle lähetettävien viestien olevan samalla tavalla päästä päähän -salattuja kuin muidenkin viestien.

Kuten usein, ei muutoksen aikataulusta ole tietoa. Ja on edelleen mahdollista, että WhatsApp viilaa toimintoa erilaiseksi kuin millaisena se nyt näyttäytyy – tai pidättäytyy julkaisemasta sitä ollenkaan.

Muistutusten jättäminen itselle WhatsAppissa voi vaikuttaa oudolta, kun esimerkiksi puhelimissa on esiasennettuna tällaisia sovelluksia. Monille WhatsApp on kuitenkin monella tärkeä, ellei tärkein, kanava päivittäiseen viestintään, ja itselle lähetettävät viestit tekisivät pikaviestimestä entistä enemmän yhden luukun ratkaisun arjen tarpeisiin.

WABetaInfo odottaa WhatsAppiin muitakin uudistuksia. Luvassa ovat käyttäjän profiilikuvat ryhmäkeskusteluissa, mahdollisuus varustaa lähetettävät kuvat ja videot oheistekstillä, kuvien arkaluontoisten kohtien sumentaminen WhatsAppin tietokoneella käytettävässä Desktop-versiossa ja median automaattisen lataamisen hallinta niin ikään Desktop-versiossa.