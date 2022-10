Apple myönsi tappionsa – näin iPhone muuttuu

Apple vahvistaa Wall Street Journalille, että sen on siirryttävä usb-c:hen iPhonessa.

Applenkin on siirryttävä usb-c:hen.

Yhdysvaltalainen teknologiayhtiö Apple myöntää ensimmäisen kerran virallisesti, että sen on nieltävä Euroopan unionin päätös yhteislaturista. EU on linjannut, että vuoden 2024 loppuun mennessä saman laturin ja latausliitännän on sovittava kaikkiin matkapuhelimiin, tabletteihin ja kameroihin. Asia sai lopullisen sinetin tällä viikolla.

EU:n valinta on pieni usb-c-liitäntä, joka muistuttaa ulkoisesti paljon Applen omaa Lightning-liitäntää, mutta ei ole sen kanssa yhteensopiva. Usb-c on kuitenkin erittäin yleinen liitäntä muiden valmistajien tuotteissa.

– Tietenkin meidän pitää noudattaa [päätöstä], Applen markkinointijohtaja Greg Joswiak sanoi Wall Street Journalin videoidussa keskustelutilaisuudessa.

Apple on silti edelleen eri mieltä EU:n kanssa siitä, mikä on käyttäjille ja ympäristölle parasta.

Johtajan mukaan Apple suosi mallia, jossa käyttäjä valitsee muuntajan ja mobiililaitteen välisen kaapelin tarpeen mukaan, riippuen siitä, kiinnittyikö johto muuntajaan vanhalla usb-a- tai nykyisellä usb-c-liitännällä. Joswiak korostaa sen mahdollistaneen Lightning-liitännän käyttämisen yli miljardille ihmiselle ilman ongelmia.

Nyt kaikki nämä kaapelit uhkaavat jäädä käyttökelvottomiksi, mikä aiheuttaa paljon sähköromua, Joswiak toteaa.

WSJ ei kuitenkaan saanut Joswiakilta vastausta siihen, koska usb-c:llä varustettu iPhone tulee myyntiin. EU:n asettama vuoden 2024 takaraja antaa kuitenkin raamit muutokselle. Tietovuotaja LeaksApplePron mukaan jo kaikki ensi vuoden iPhone 15 -puhelimet ovat saamassa usb-c:n.

Tämän vuoden iPhone 14 -puhelimet käyttävät yhä Lightning-liitäntää, mutta Apple on jo siirtynyt usb-c:hen eri iPad-tableteissaan.