On vaan tyhmää luottaa pelkästään WhatsAppiin, kirjoittaa Ilta-Sanomien digitoimittaja Henrik Kärkkäinen.

Maailman suosituin pikaviestin, kahden miljardin (luvussa on yhdeksän nollaa) käyttäjän WhatsApp oli nurin tänään aamupäivällä kahden tunnin ajan. Tuona aikana WhatsAppilla ei voinut lähettää tai vastaanottaa viestejä. Ei toiminut ryhmä- eikä yksityisviestittely.

WhatsApp avasi sanaista arkkuaan ongelman aikana sen verran, että yhtiö kertoi uutistoimisto Reutersille olevansa tietoinen ongelmasta ja korjaavansa sitä.

Ongelman päätyttyä emoyhtiö Meta sanoi olleensa tietoinen ongelmasta. Twitterissä, Instagramissa, Facebookissa ja blogissaan yhtiö ei kertonut asiasta mitään.

Ongelman syytä tai arvioitua kestoa ei missään vaiheessa kerrottu. Vienon anteeksipyynnön Meta sentään teki käyttökatkoksen päätyttyä.

Näin siis viestittiin katkoksesta palvelussa, johon kaksi miljardia ihmistä luottaa viestintävälineenään.

Viestintä meni emoyhtiö Metan askelmerkkien mukaan. Siis sen yhtiön, joka on erittäin halukas keräämään ja käyttämään käyttäjiensä tietoja, mutta hanakka panttaamaan omiaan julkisuudelta.

Luottaisitko sinä tähän palveluun kriittisenä ja ainoana viestintävälineenäsi?

Vastaan kysymykseen itse: älä.

WhatsAppille on vaihtoehtoja ja rinnakkaisia palveluita. Tarjolla on kilpailijoita, varteenotettavimpina Telegram ja Signal. Molemmat tarjoavat samat pikaviestinpalvelut kuin WhatsApp, suurilta osin merkittävästi laajempina ja monipuolisempinakin. Ja Apple-ihmisille on tietysti iMessage.

Tärkeintä on se, että rinnakkaisviestin ei ole Metan omistama, kuten Facebook Messenger. Jos Metan kone yskii, naapurin systeemit todennäköisesti toimivat.

Toinen pikaviestin on syytä asentaa ja ottaa käyttöön nyt, ellei puhelimessasi sellaista ole jo. Kun kaverit ja perhe ovat siellä valmiina, on tarvittaessa helppo luoda ryhmä ja jatkaa viestittelyä siitä, mihin se WhatsAppissa jäi.

Kilpailevien pikaviestinten lisäksi on yksi (lähes) pomminvarma viestintätapa: tekstiviestit. Ne kulkevat omia reittejään puhelinverkkojen ja teleoperaattorien järjestelmien kautta, eivätkä ole riippuvaisia nettijättien pullonkauloista.

” Tekstiviestit toimivat myös silloin, kun mobiilidata ja netti ovat pois käytöstä.

Ja mikä tärkeintä, tekstiviestit toimivat myös silloin, kun mobiilidata ja netti ovat pois käytöstä. Jos jonkinlainen puhelinverkko löytyy, tekstiviesti löytää tiensä perille.

Toistaiseksi WhatsApp näyttää toimivan samanlaisella asenteella kuin saman konsernin Facebook ja Instagram, eli luottavan kokoonsa ja siihen, että se on tehnyt itsestään välttämättömän käyttäjille.

Kriittisen massan voimin voi pyristellä jonkin aikaa. Ylimielisten imperiumien on ollut kuitenkin tapana kaatua. Etenkin, jos niille on vaihtoehtoja.