Apple sai juuri kaksi kiusallista ongelmaa

Apple arvioi uudelleen iPhone 14 Plussan kysyntää, The Information kertoo. Lisäksi yhtiön tuore julkistus saa kovaa kritiikkiä.

IPhone 14 Plus (vas.) on toinen Applen uusista perusmalleista.

Apple on käskenyt ainakin yhtä kiinalaista alihankkijaansa lopettamaan välittömästi iPhone 14 Plus -puhelimen osien valmistamisen, The Information kirjoittaa (maksullinen). Artikkelia lainaa Tom's Guide.

Lisäksi kaksi muuta valmistajaa, jotka käyttävät kyseisiä osia suurempien moduulien tuottamiseksi, leikkaavat tuotantoaan 70 ja 90 prosentilla, nimetön lähde kertoi uutispalvelulle.

IPhone 14 Plus julkaistiin vasta noin kaksi viikkoa sitten, myöhemmin kuin kolme muuta syyskuussa esiteltyä iPhone-mallia. Isolla 6,7 tuuman näytöllä varustettu Plus korvasi mallistossa iPhone minin ja on yksi uusista perusmalleista. Nyt Applen kuitenkin kerrotaan miettivän odotettua heikomman kysynnän vaikutuksia.

On epäselvää, kuinka suuri vahinko Plussan floppaaminen olisi Applelle. Uusien iPhonejen Pro-mallit, joihin Apple on panostanut enemmän, ovat käyneet tiettävästi paremmin kaupaksi.

Apple on samaan aikaan saattanut aiheuttaa itselleen toisenkin ongelman. The Verge kritisoi rajusti uuden perus-iPadin hinnoittelussa, sillä tabletti maksaa Yhdysvalloissa 36 prosenttia edeltäjäänsä enemmän ja asettuu 329 dollariin eli 337 euroon ilman erikseen ostettavaa näppäimistöä ja Apple Pencil -kynää.

Applen tablettien hinnat ovat nousseet myös Suomessa. Tällä hetkellä uusi iPad maksaa halvimmillaan 599 euroa, kun edeltävän sukupolven malli maksoi ilmestyessään 399 euroa.

The Vergen mukaan korotetun hintansa vuoksi iPadia on entistä vaikeampi suositella vaihtoehdoksi niille, jotka harkitsevat perusläppärin ostamista.