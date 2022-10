Oikeistolainen Parler syyllistyi alkeelliseen virheeseen lähettäessään sähköpostia tärkeimmille käyttäjilleen.

Räppäri Ye (aiemmin Kanye West) on ostamassa Parlerin.

Yhdysvaltalainen ja laitaoikeiston suosiossa oleva somesovellus Parler teki virheen, kun se lähetti sadoille merkittäville käyttäjilleen sähköpostia artisti Yen (aiemmin Kanye West) aikeista ostaa palvelu.

Tapahtumia koostavan Gizmodon mukaan Parler laittoi sähköpostin vastaanottajat viestin kopiokenttään (cc) piilokopion (bcc) sijaan. Tämä tarkoitti, että jokainen sähköpostin vastaanottanut pystyi näkemään kaikkien toisten vastaanottajien sähköpostiosoitteen.

Parler tuli tunnetuksi Yhdysvaltain entisen presidentin Donald Trumpin kannattajien viestialustana Yhdysvaltain kongressi-iskun aikoihin vuoden 2021 alussa. Tuolloin palvelu kärsi myös vakavan tietoturvavahingon vuotaessaan laajasti käyttäjien tietoja hakkereille.

Lue lisää: Näin Parlerin tiedot vietiin – yksityisviestit hakkerille, paikkatiedot paljastavat käyttäjien sijainnit

Tästä huolimatta Parlerissa näyttää edelleen olevan useita vaikuttajia, joskin on epäselvää, kuinka aktiivisia he ovat palvelussa. The Daily Dotin mukaan sähköpostivirheen piirissä ovat esimerkiksi senaattori Ted Cruzin ja Trumpin työntekijöitä ja Trumpin pojan Eric Trumpin vaimo. Muiden lähteiden mukaan joukossa olisi myös Trumpin tytär Ivanka Trump.

Osoitelista käsittää vaikuttajia, julkkiksia, journalisteja, mediaorganisaatioita, julkisia virkailijoita, valtion yksiköitä, yrityksiä ja voittoa tavoittelemattomia järjestöjä.

Jotkut eliittikäyttäjät eivät kuitenkaan pidä asiaa kovinkaan kummoisena. Viime kädessä merkittävien jäsenten sähköpostiosoitteet päätyivät vain toisille merkittäville käyttäjille – elleivät he sitten levitä osoitteita eteenpäin jostain syystä.

Parler on tiettävästi pyytänyt vahinkoaan anteeksi.

Lue lisää: ”Trumpin kannattajien Twitter” löysi uuden kodin verkossa