Väärät hätäpuhelut työllistävät pelastushenkilökuntaa ja voivat evätä avun niiltä, jotka sitä oikeasti tarvitsevat. Ongelmasta kertoo Wall Street Journal.

Applen uusien iPhone 14 -puhelinten automaattinen kolarintunnistus synnyttää vääriä hälytyksiä yllättävissä tilanteissa. Wall Street Journal kertoo tapauksista eri huvipuistoissa Yhdysvalloissa, joissa iPhone on soittanut hätänumeroon vuoristorata-ajelun aikana.

Puhelut paitsi työllistävät pelastushenkilökuntaa ja saattavat vaarantaa jonkun oikeasti avun tarpeessa olevan, myös aiheuttavat turhaa ahdistusta iPhonen omistajan läheisille, jos heille kantautuu tieto olemattomasta onnettomuudesta.

Uudet iPhonet ja useat uudet Apple Watch -kellot esittävät vakavan autokolarin havaittuaan hälytyksen ja käynnistävät automaattisesti hätäpuhelun noin 20 sekunnin kuluttua, ellei käyttäjä peru sitä.

Viimeisten kymmenen sekunnin aikana laite antaa kovaäänisiä merkkiääniä ja värisee tai kellon tapauksessa napauttaa rannetta voimakkaasti.

Tämän jälkeen laite toistaa hätäpalvelulle sijaintitiedoilla varustetun ääniviestin, jossa kerrotaan, että käyttäjä on ollut vakavassa kolarissa. Jos käyttäjä on valinnut hätätapauksen yhteydessä hälytettäviä henkilöitä, heille lähtee myös viesti, jonka mukaan käyttäjä on ollut vakavassa kolarissa.

Apple sanoo tukiartikkelissaan, ettei toiminto tunnista kaikkia kolareita. Väärien hälytysten mahdollisuudesta ei sanota mitään.

WSJ:n mukaan vääriä hälytyksiä on syntynyt myös puhelinten putoamisesta liikkuvassa autossa tai moottoripyörän kyydistä.

Yhtiö ei myöntänyt väärien puhelujen ongelmaa suoraan WSJ:lle, vaan korosti kolarintunnistusta testatun paljon ennen julkaisua. Edustajan mukaan toiminto tunnistaa vakavat kolarit äärimmäisen tarkasti, ja väärät hälytykset on minimoitu. Toiminnon kehittämistä jatketaan.

Kolarintunnistus ei aina toiminut WSJ:n tuoreessa testissä. Ongelmia esiintyi paikallaan olevissa autoissa, joihin törmättiin toisella autolla.

Toisaalta ominaisuus on jo todistanut kyvykkyytensä tositilanteessa hälyttäessään apua vakavaan kuolonkolariin Nebraskassa Yhdysvalloissa.

Kolarintunnistus on päällä oletuksena, mutta sen voi kytkeä pois päältä. WSJ ehdottaa laitteen asettamista tilapäisesti lentotilaan väärien puhelujen estämiseksi.