Syyskuun puhelinmyynnin kärkisijat menivät muille kuin uusille iPhoneille.

IPhone 14:t ilmestyivät keskellä syyskuuta, ja saatavuus on ollut osin heikkoa.

Applen iPhone 14:t näkyivät Suomen syyskuun puhelinmyynnissä, mutta kuluttajamyynnin mitalisijat menivät yhtä poikkeusta lukuun ottamatta muille puhelimille.

DNA näki listansa kärjessä ensimmäistä kertaa OnePlus-merkkisen puhelimen, Nord CE 2 5G:n.

– OnePlussan Nord-mallit ovat olleet suomalaisten suosiossa siitä saakka, kun ensimmäinen malli julkaistiin syksyllä 2020. Nyt malli kiilasi iPhonen ja Samsungin ohi DNA:n myydyimpien puhelinten kärkeen, sanoo DNA Kaupan toimitusjohtaja Sami Aavikko tiedotteessa.

Apple julkaisi iPhone 14 -mallistonsa syyskuussa ja nosti samalla hintoja Suomessa. Vaikka uutuudet eivät DNA:lla kolmen parhaan joukkoon päässeetkään, Pro-mallit ylsivät kuitenkin lähelle kärkeä. Aavikko luonnehtii Applen uusien lippulaivapuhelinten kysyntää yllättävän kovaksi.

DNA:n myydyimmät puhelimet syyskuussa

OnePlus Nord CE 2 5G Apple iPhone 13 5G Samsung Galaxy A03 Samsung Galaxy S21 FE 5G Apple iPhone 14 Pro 5G Apple iPhone 14 Pro Max 5G Samsung Galaxy A33 5G Apple iPhone 13 Pro 5G Samsung Galaxy A13 Samsung Galaxy A53 5G Xiaomi Redmi 9C NFC Apple iPhone 13 Pro Max 5G Xiaomi Redmi Note 10 5G Apple iPhone 11 Samsung Galaxy A22 5G

Vain Telialla Applen uutuus pääsi mitaleille, kun Apple iPhone 14 Pro otti hopeaa. Myydyimmäksi puhelimeksi kipusi kuitenkin Samsungin edullinen 5G-puhelin Galaxy A22. Puhelinten keskihinta oli edelleen nousussa.

– Talouden epävarmuus ei vielä juurikaan näy puhelinkaupoilla, sillä edelleen kuluttajat ostavat laadukkaita, monipuolisin ominaisuuksin varustettuja älypuhelimia, ja keskihinta näyttäisi olevan edelleen kasvussa, arvioi Telian laiteliiketoiminnan johtaja Markku Saranpää tiedotteessa.

Telian myydyimmät puhelimet syyskuussa, kuluttajat

Samsung Galaxy A22 5G Apple iPhone 14 Pro 5G Apple iPhone 13 5G Xiaomi Redmi 9C DS Apple iPhone 14 Pro Max 5 OnePlus Nord CE2 Lite 5G Samsung Galaxy A03 Samsung Galaxy A33 5G OnePlus 9 5G Apple iPhone 12 5G

Telian myydyimmät puhelimet syyskuussa, yritykset

Samsung Galaxy A32 5G Samsung Galaxy A53 5G Samsung Galaxy A33 5G iPhone SE 5G iPhone 13 5G Samsung Galaxy Xcover 5 Samsung Galaxy A32 LTE Samsung Galaxy A52s 5G Samsung Galaxy A13 LTE iPhone 12 5G

Elisalla haastajat valloittivat kuluttajalistan kärjen. OnePlus Nord CE 2 Lite 5G palasi huipulle, mutta yritysasiakkaiden listalla iPhone 14 Pro 5G vei ykkössijan.

‒ Kaksi kärkisijaa menivät tällä kertaa hyville ja edullisille 5G-puhelimille – tämä kertoo siitä, että 5G on lopullisesti valloittanut kaikki hintaryhmät, Elisan kodin elektroniikan liiketoimintajohtaja Ville Valkama kuvailee kuluttajamyyntiä tiedotteessa.

Elisan myydyimmät puhelimet syyskuussa, kuluttajat

OnePlus Nord CE 2 Lite 5G Xiaomi Redmi Note 10 5G Apple iPhone 13 5G Samsung Galaxy A33 5G Samsung Galaxy A13 Apple iPhone 14 Pro 5G Samsung Galaxy A53 5G Samsung Galaxy A03 Samsung Galaxy A13 5G Nokia 105 OnePlus Nord 2 5G Apple iPhone 11 Apple iPhone 14 Pro Max 5G OnePlus Nord 2T 5G Samsung Galaxy S21 5G FE

Elisan myydyimmät puhelimet syyskuussa, yritykset

Apple iPhone 14 Pro 5G Apple iPhone 13 5G Samsung Galaxy XCover 5 Enterprise Edition Samsung Galaxy A13 Samsung Galaxy A53 5G Samsung Galaxy S21 FE 5G Apple iPhone 13 Pro 5G Samsung Galaxy A32 5G Enterprise Edition Apple iPhone 14 Pro Max 5G Apple iPhone 13 mini 5G Apple iPhone 12 5G Samsung Galaxy A13 5G Samsung Galaxy A33 5G Apple iPhone 11 Samsung Galaxy S22 5G

OnePlus juhli myös Gigantin listalla Nord CE 2:n kiilatessa tuoreeltaan kärkeen Applen ja Samsungin ohi. Myyntiä siivitti Gigantin kampanja puhelimesta. Gigantin mukaan Applen uutuudet ovat vauhdittaneet myös yhtiön vanhempien iPhonejen menekkiä.

‒ Tähän vaikuttavat osaltaan myös globaalit saatavuushaasteet. Jos kuluttajan haluamaa mallia ei juuri sillä hetkellä ole saatavilla, saattaa hän usein valita samalta merkiltä hieman vanhemman mallin, Gigantin telecom-tuotteiden myyntipäällikkö Jyri Helistö pohtii tiedotteessa.

Gigantin myydyimmät puhelimet syyskuussa

OnePlus Nord CE 2 Apple iPhone13 Samsung Galaxy A13 Samsung Galaxy A53 Samsung Galaxy A22 Apple iPhone 14 Pro Samsung Galaxy A33 Samsung Galaxy A03 Apple iPhone 12 Apple iPhone 14 Pro Max

Veikon Koneen top 10:ssä on kuusi Samsungin puhelinta, ja parhaiten myi Samsung Galaxy A33 5G. Tilaa riitti kuitenkin myös Applen uutuuksille. Android-puhelimissa vaihtelua Samsungin suosioon toivat Honor ja OnePlus.

Veikon Koneen myydyimmät puhelimet syyskuussa

Samsung Galaxy A33 5G Samsung Galaxy A53 5G Honor X7 Samsung Galaxy A13 5G OnePlus Nord CE 2 5G Apple iPhone 14 PRO 5G Samsung Galaxy A13 LTE Samsung Galaxy XCover 5 EE Samsung Galaxy S22 5G Apple iPhone 14 PRO MAX 5G

Uudet iPhonet ennättivät olla myynnissä vain syyskuun kaksi viimeistä viikkoa. Gigantin tavoin myös Veikon Kone kiinnittää huomiota uutuuksien saatavuuteen, jota se luonnehtii kohtuullisen niukaksi.

Kaikkien kauppiaiden listoilla esiintyivät vain iPhone 14:n kalliimmat Pro-mallit. Myynnissä on myös perus-iPhone 14, mutta toiseksi edullisin iPhone 14 Plus on vasta tulossa myyntiin.

5g-puhelimet ovat nyt ylivoimaisessa enemmistössä myyntilistoilla. 4g-puhelimet ovat lähinnä poikkeus.