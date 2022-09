Nappi henkilökohtaisten tulosten poistamiseksi on ilmestynyt joillekin Googlen käyttäjille.

Hakujätti Google on alkanut tuoda käyttäjilleen toimintoa, josta se kertoi toukokuun I/O-tilaisuudessaan. 9to5Googlen mukaan Androidin Google-sovellukseen on paikoin Euroopassa ja Yhdysvalloissa ilmestynyt valinta, joka auttaa käyttäjää poistamaan hänen henkilökohtaisia tietojaan sisältäviä hakutuloksia.

Toiminto on englanniksi nimeltään Results about you ja voi löytyä, kun Google-sovelluksessa näpäyttää oikean yläkulman profiilikuvaa. IS Digitoday ei vielä löytänyt valintaa ajan tasalla olevasta Google-sovelluksestaan. Valinta vie sivulle, joka antaa käyttäjälle ohjeet anomuksiin hakutulosten poistamiseksi ja antaa tehdä uusia poistopyyntöjä.

Lisäksi hakutulosten yhteydessä esitettävän kolmen pisteen valikon takaa voi avata tuloksesta lisää kertovan sivun, jolla on optio hakutuloksen poistamiseksi. Sitä voi vaatia esimerkiksi puhelinnumeron, kotiosoitteen tai sähköpostiosoitteen näkymisen perusteella. Google kuitenkin viime kädessä päättää, mitä se poistaa ja mitä ei.

Google on jo muun muassa Euroopan unionissa tarjonnut mahdollisuutta poistaa tiettyjä hakutuloksia, jotka esiintyvät henkilön nimellä. Kyseessä on niin sanottu oikeus tulla unohdetuksi, joka nykyään kuuluu EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen piiriin.

Kuten ennenkin, myöskään uusi toiminto ei tarkoita, että tieto varsinaisesti poistuu internetistä. Vaikka henkilökohtainen tieto poistettaisiin hakutuloksista, se on edelleen saatavilla tuloksissa linkatuilla verkkosivuilla.