Upouusi iPhone joutui noloon valoon: Nokia teki tämän jo 10 vuotta sitten

Moni iPhone 14 -malliston uutuus on nähty Android-puhelimissa jopa useita vuosia sitten, The Verge huomauttaa.

Apple julkisti iPhone 14 -puhelimet suureen ääneen viime viikolla, mutta monet mainostetut ominaisuudet ovat tuttuja kilpailevista Android-puhelimista. The Verge listasi uutuuksia, jotka lähemmin tarkasteltuna ovat enemmän vanhuuksia.

Yksi esimerkki koskee IPhone 14 Pro -mallien 48 megapikselin takakameraa. Se nappaa kuvat korkealla tarkkuudella, minkä jälkeen kuvat pienennetään ohjelmallisesti samalla niiden artefakteja eli virheitä korjaamalla. The Verge huomauttaa, että Nokian 808 PureView -puhelin eli alkuperäinen ”hirviökamerapuhelin” teki samaa samaa jo vuonna 2012.

Muita esimerkkejä iOSiin tiensä löytäneistä, mutta Androidissa pitkään olleista ominaisuuksista, ovat:

Useat pysähdykset karttasovelluksessa: Tämä Apple Mapsin uutuus on ollut jo vuosia Android-puhelinten oletuskarttasovelluksessa Google Mapsissa.

Sähköposti: IPhonejen uudessa iOS16-käyttöjärjestelmässä on mahdollista perua sähköposti heti lähetysnapin painamisen jälkeen ja viestejä voi ajastaa lähtemään myöhemmin. Saapuneista viesteistä voi saada muistutuksia. Kaikki nämä ovat tavalla tai toisella Googlen Gmailissa.

Näppäimistön haptinen eli kosketuspalaute: IOS 16 sallii fyysisen palautteen virtuaalisella näppäimistöllä kirjoitettaessa. Se auttaa kertomaan käyttäjälle, että näppäimen painallus on rekisteröity. Android-puhelimissa toiminto on ollut vuosikaudet.

Kuntosovellus: Applen Fitness Plus -sovellus toimii nyt itsenäisesti iPhonessa ilman älykelloa. Mutta esimerkiksi Samsung on pitkään tarjonnut vastaavaa Samsung Health -sovellusta esiasennettuna eri puhelimissaan. Googlellakin on oma tarjokkaansa nimeltä Google Fit.

The Verge mainitsee myös muun muassa kolarintunnistuksen ja esimerkiksi videoiden tekstityksen lennossa toimintoina, jotka on nähty jo aiemmin.

Kokonaan eri asia on, tekeekö iPhone jotkin muissa puhelimissa nähdyt toiminnot entistä paremmin. Joidenkin mielestä Apple on hyvä kopioimaan, mitä muut ovat tehneet ja jalostamaan toimintoja uudelle tasolle.

Esimerkiksi uusien iPhone 14 Pro -mallien niin sanottua aina päällä olevaa näyttöä – jota Apple myös äänekkäästi rummutti – on kehuttu paremmaksi kuin Android-puhelimissa nähtyjä ratkaisuja. Kyse on esimerkiksi päivämäärän, kellonajan tai ilmoitusten esittämisestä näytöllä koko ajan, vaikka puhelin olisi lukittuna.

Applelta odotetaan mahdollisesti tänä vuonna vielä uudenlaista tapaa hankkia iPhone. Se perustuisi kuukausitilaukseen ja toimisi yhdessä Apple One -tuotepaketin kanssa.

Uutistoimisto Bloombergin asiantuntija Mark Gurman ennustaa uutiskirjeessään palvelun tulevan tarjolle ehkä vielä tänä vuonna. Joskin saatavuus eri maissa jää nähtäväksi.

Mutta Apple ei tässäkään olisi ensimmäinen. Esimerkiksi Nokia-puhelimia myyvä HMD julkisti juuri Circular-nimisen leasingpalvelun, jossa on mahdollista saada puhelin käyttöön kuukausimaksua vastaan.

Palvelu tulee ensimmäisenä Britanniaan ja Saksaan, mutta suunnitelmissa on laajentaa sitä muuallekin.