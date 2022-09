Älä vielä osta uutta iPhonea: Pienellä odotuksella iso säästö

Jos äsken oli huono aika ostaa vanha iPhone, nyt on pahin hetki ostaa uusi.

Applen keskiviikkona julkistamat uudet iPhone 14 -puhelimet ovat nyt kalleimmillaan, ja vain muutaman kuukauden odotuksella voi säästää selvää rahaa.

Näin arvioi hintavertailupalvelu Hintaopas, jonka mukaan esimerkiksi vuosi sitten julkaistu iPhone 13 maksoi ilmestyessään vähintään 929 euroa ja nyt halvimmillaan 769 euroa. Puolessa vuodessa hinta putosi 13 prosenttia ja koko vuodessa 17 prosenttia.

Lue lisää: Nyt on todella huono aika ostaa iPhone

Historian valossa puolen vuoden odotuksella on merkitystä. Vuonna 2019 julkaistun iPhone 11 -mallin hinta putosi puolessa vuodessa 27 prosenttia, joskin lasku on ollut pienempi seuraavien mallien yhteydessä.

Vuoden 2020 iPhone 12 -mallin hinta putosi kuudessa kuukaudessa 16 prosentilla 929 eurosta 779 euroon ja vuodessa 22 prosentilla 729 euroon.

– Olemme seuranneet uusien iPhone-mallien hintakehitystä, ja jo puolen vuoden odotuksella voi säästää hinnassa merkittävästi, sanoo Hintaoppaan maajohtaja Liisa Matinvesi-Bassett tiedotteessa.

Odotus voi nyt todellakin olla paikallaan, sillä Apple korotti uusien iPhonejen hintaa Suomessa edellismallien julkaisuhinnoista.

Lisäksi vanhempien puhelinmallien hinnat tyypillisesti laskevat merkittävästi uutuuksien tullessa markkinoille. Johtajan mukaan nyt on erinomainen aika hankkia esimerkiksi iPhone 12 tai 13.

Apple julkaisi Far out -tilaisuudessaan neljä uutta iPhonea. Ne ovat iPhone 14, iPhone 14 Plus, iPhone 14 Pro ja iPhone 14 Pro Max. Useimmat laitteet ovat julkaisuhetkellä Yhdysvalloissa saman hintaisia kuin edeltäjänsä, mutta Euroopassa säännönmukaisesti kalliimpia.

Samalla Apple kertoi puhelinten käyttöjärjestelmän iOS 16:n tulevan saataville maanantaina 12. syyskuuta. Sen voi asentaa myös moniin vanhoihin iPhoneihin, mutta iPhone 7:ään ja sitä edeltäneisiin malleihin iOS 16 ei rantaudu.

Ole siis varovainen, mikäli olet ostamassa selvästi vanhempaa iPhonea esimerkiksi kunnostettuna. Vaikka puhelin olisi muuten priimakunnossa, se ei välttämättä saa tietoturvakorjauksia enää kauaa.