Apple esittelee uusia tuotteita keskiviikkona, mutta salaisuudet ovat pitkälti jo vuotaneet. Bloomberg listaa odotettuja julkistuksia.

Apple pitää keskiviikkona 7. syyskuuta Far Out -tilaisuuden esitelläkseen uusia iPhoneja ja muita tuotteita. Uutistoimisto Bloombergin Apple-asiantuntija Mark Gurmanin mukaan luvassa on neljä uutta iPhonea:

6,1 tuuman iPhone 14

6,7 tuuman iPhone 14 Plus

6,1 tuuman iPhone 14 Pro

6,7 tuuman iPhone 14 Pro Max

Toisin kuin iPhone 13 -mallistossa, Mini-versiota ei tällä kertaa ole luvassa.

Tavallisten iPhonejen kameroihin on luvassa joitakin parannuksia, mutta Applen fokus näyttää olevan Pro-malleissa, jotka ovat saamassa takapuolelleen 48 megapikselin laajakulmakameran. Pro-malleista löytynee myös aina päällä oleva näyttö ja entistä nopeampi suoritin, jollaista ei tiettävästi ole perusmalleissa.

Muutosten myötä Pro-mallien odotetaan kasvavan hieman kooltaan ja saavan isomman akun. Näytön yläreunassa oleva notko etukameraa ja kasvontunnistusta varten puolestaan on kutistumassa.

Gurman pitää uudistuksia verrattain vaatimattomina, mutta hänen mukaansa ne riittänevät houkuttelemaan iPhone 11:n ja aiempien mallien omistajia päivittämään. Kaikki uudet iPhonet ajavat iOS16-käyttöjärjestelmää, joka uudistaa muun muassa lukitusnäytön toimintaa. Puhelinten myynti alkanee 16. syyskuuta.

Arvostettu Apple-asiantuntija Ming-Chi Kuo on ennustanut, että Pro-mallit olisivat kalliimpia kuin iPhone 13 Prot ilmestyessään. Silloin sellaisen sai halvimmillaan 1179 eurolla. Sen sijaan perusmallien hintaan hän ei odota muutosta.

IPhonejen lisäksi Applelta odotetaan AirPods Pro -kuulokkeita, jotka korvaavat syksyllä 2019 julkaistut kuulokkeet. Varsinainen uutuus on kuitenkin Applen ensimmäinen Pro-sarjan älykello. Vaikka keskiviikolta odotetaan uutta Apple Watch SE:tä ja Series 8 -sarjan kelloa, Pro olisi malliston uusi avaus ja suunnattu rankkaan käyttöön.

Pro-älykellon uskotaan olevan haastaja Garminin huippulaitteille ja olevan varustettu isolla näytöllä. Samalla se saattaa karkottaa osan potentiaalisista ostajista, koska kello on useimpien ranteita isompi.