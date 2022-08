Alkoiko lähettämäsi viesti nolottaa? WhatsApp antaa armonaikaa sen tuhoamiseen

WhatsAppiin lähetetyn viestin poistamiseen on nyt paljon enemmän aikaa.

Viestin poistamiseen on aikaa 2 päivää ja 12 tuntia.

Metan omistama pikaviestin WhatsApp twiittasi muutoksesta viestien poistamiseen. Kahdenkeskiseen tai ryhmäkeskusteluun lähetetyn viestin voi nyt poistaa jopa yli kaksi päivää viestin lähettämisen jälkeen.

Tähän asti aikaa on ollut hieman yli tunti. Uusi takaraja on 60 tuntia, eli 2 päivää ja 12 tuntia. WhatsApp tarjoaa mahdollisuutta viestien poistamiseen etenkin, jos viesti eksyi väärään chattiin tai viestissä on virheitä.

On epäselvää, paljonko muutoksesta on hyötyä tilanteessa, jossa lähettäjä haluaa poistaa noloksi osoittautuneen tai vaikka väärään paikkaan lähetetyn viestin. Yli kahdessa päivässä viesti on jo hyvin mahdollisesti tavoittanut vastaanottajan tai vastaanottajat. Lisäksi vaara viestin ikuistamisesta vaikkapa kuvakaappauksella kasvaa.

Viestin voi poistaa joko vain itseltään tai kaikilta. Jälkimmäisessä tilanteessa vastaanottajat näkevät ilmoituksen, että viesti on poistettu. Paina haluttua viestiä pitkään ja valitse sitten roskakori > Poista itseltäni / Poista kaikilta.

Huomaa, että sinun ja kaikkien vastaanottajien on käytettävä WhatsAppin viimeisintä versiota, jotta viestien poistaminen kaikilta onnistuu. Lisäksi iPhone-käyttäjillä poistamasi kuvat tai videot voivat edelleen säilyä nähtävillä Kuvat-sovelluksessa. WhatsApp ei erikseen ilmoita, jos viestin poistaminen kaikilta epäonnistui.

Lue myös: Toivottavasti et lähettänyt kuvaa väärälle vastaanottajalle – WhatsAppista löytyi ikävä vika

WhatsApp jätti myös epäselväksi, onko muutos heti kaikkien saatavilla ympäri maailman ja koskeeko se kaikkia alustoja, joilla palvelu toimii.

Pikaviestimessä on erikseen mahdollista lähettää viestejä, jotka tuhoutuvat itsestään tietyn ajan kuluessa. WhatsApp on myös suunnitellut mahdollisuutta säilyttää alun perin katoavana lähetetty viesti ja toimintoa viestien muokkaamiseksi niiden lähettämisen jälkeen.