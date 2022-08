Viestien päästä päähän -salaus on koetuksella Britanniassa ja sitä myöten koko maailmassa.

Päästä päähän -salaus on WhatsAppin kulmakivi.

Metan eli entisen Facebookin omistama WhatsApp-pikaviestin on vaikeuksissa Britanniassa, BBC kertoo. Miljardien käyttämä sovellus käyttää päästä päähän -salausta, eli edes WhatsApp itse ei näe käyttäjien viestejä.

Britanniassa kaavailtu lainsäädäntö kuitenkin velvoittaisi tätä tekniikkaa käyttävät palvelut tukemaan työkaluja, jotka tunnistavat lasten seksuaalista hyväksikäyttöä esittäviä kuvia.

Euroopan komissiolla on vastaavia vaatimuksia. WhatsAppin johtaja Will Cathcart näkee kuitenkin yhtälön olevan mahdoton.

– Jos meidän pitäisi laskea koko maailman turvallisuutta noudattaaksemme yhden maan vaatimusta, sen hyväksyminen olisi meiltä hyvin hölmöä tehden tuotteestamme vähemmän halutun 98 prosentille käyttäjiämme, Cathcart sanoi BBC:lle.

Britannian hallituksen mukaan WhatsAppin ei tule sivuuttaa riskiä, että päästä päähän -salaus tekee siitä sokean kyseiselle sisällölle ja vaikeuttaa rikollisten kiinni saamista. Cathcart korostaa, että viime kädessä kyse on siitä, lukeeko WhatsApp kaikkien viestit.

– Tässä ehdotetaan, että me joko suoraan tai epäsuoraan luemme kaikkien viestit. En usko, että ihmiset haluavat tätä, Cathcart summaa.

Kyseessä on klassinen juupas eipäs -väittely, mutta tärkeä sellainen. Päästä päähän -salaus on joutunut ajoittain koetukselle ja viime kädessä kyse on siitä, kuka saa nähdä sinun yksityiset viestisi ja millä verukkeella. WhatsAppin lisäksi tekniikkaa käyttävät esimerkiksi Signal, Threema ja Wire.

Toisten mielestä esimerkiksi vakavien rikosten selvittäminen vaatii pääsyä näihin viesteihin. Toiset korostavat, että tällaisen takaoven rakentaminen ei pysyisi vain ”hyvisten” käsissä, vaan lopulta myös rikolliset ja muut pahantahtoiset tahot pystyisivät käyttämään samaa reittiä hyväkseen.

Parisen vuotta sitten EU:n ministerineuvosto esitti päästä päähän -salauksen lopettamista esimerkiksi pikaviestimistä kuten WhatsApp ja Signal. Myös silloin Cathcart varoitti seurauksista.

– Vahva salaus pitää ihmiset turvassa suojelemalla heidän arkaluonteisia ja yksityisiä keskustelujaan. Aikana jolloin [korona]pandemia on pakottanut meidät viestimään digitaalisesti, hallitusten pitäisi ottaa askelia vahvan salauksen pakottamiseksi, ei sen heikentämiseksi, Cathcart sanoi.

Viime aikoina on puhuttu laajemmin siitä mahdollisuudesta, että Meta kaikkine palveluineen poistuisi Euroopasta tietosuojasyistä. Yhtiön suomalaisjohtaja kuitenkin vakuuttaa, ettei niin käy.