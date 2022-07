Instagram-kuviasi voidaan käyttää luvatta – estä se tällä asetuksella

Instagramista löytyy nyt oletusasetus, joka antaa kenen tahansa käyttää minkä tahansa julkisen tilin sisältöä omissa videoissaan lupaa kysymättä.

Instagramiin saapui hiljattain joukko uudistuksia, jotka pintapuolisin vaikuttavat lähinnä käteviltä. Alusta helpotti kelat-videoiden tekemistä sekä lisäsi mahdollisuuden miksata niitä uudelleen myös muiden Instagram-käyttäjien julkaisuilla.

Jälkimmäinen on kuitenkin yllättävä ongelma, sillä jos Instagram-tiliäsi ei ole asetettu yksityiseksi, on ominaisuus oletuksena päällä. Täten kuka vaan voi siis käyttää kuviasi ja julkaisujasi omissa videoissaan, jos et käy sitä erikseen kieltämässä.

Painamalla oikean yläkulman kolmea pistettä voisin halutessani käyttää vaikkapa tätä otosta koomikko Joe Roganin koirasta haluamassani videossa lupaa kysymättä. Kuvakaappaus.

Helpoin tapa estää ominaisuuden toiminta on asettaa tili yksityiseksi, jolloin sinua pääsee seuraamaan vain, jos erikseen hyväksyt jokaisen seuraajapyynnön.

Mikäli tämä ei kuitenkaan ole syystä tai toisesta mahdollisuudesta, onnistuu remiksauksen kieltäminen suhteellisen helposti, kunhan sovellus on ajan tasalla. Avaa Instagram-käyttäjätilisi asetuksista osio ”Yksityisyys” ja sieltä valitse kenttä ”Kelojen ja remiksien valinnat”.

Voit tuon valikon alta löytävällä kolmella painikkeella määrittää, miten kuviasi ja muuta sisältöäsi voi kohdella uudelleenmiksausten suhteen, jos ollenkaan.