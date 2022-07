Puhelimien ”pyhä paikka” uuteen käyttöön: Varaudu mainoksiin

Lukitusnäytöt ovat saaneet yleensä olla rauhassa mainonnalta, mutta tilanne voi muuttua. TechCrunch kertoo muutoksista Yhdysvalloissa.

Android-puhelinten lukitusnäyttöjä ollaan virittämässä uuteen uskoon. TechCrunchin mukaan Glance-niminen yritys pyrkii avaamaan lukitusnäytöille suunnatun alustansa Yhdysvalloissa kahden kuukauden sisällä.

Glance on mainosteknologiajätti InMobi Groupin tytäryhtiö ja sen alusta on jo käytössä sadoissa miljoonissa laitteissa Aasiassa. Alusta laittaa lukitusnäytölle mediaa, ajankohtaisia tapahtumia ja helppoa pelattavaa. Muualla on puhuttu suoraan, että kyse on mainoksista.

Ars Technica huomauttaa, että kuluttajan voi olla vaikea erottaa, mikä lukitusruudun sisältö on maksettua sisältöä ja mikä ei. Lisäksi uutispalvelun mukaan Glance pyrkii keräämään käyttäjistä tietoa mainostajille kohdentamista ja seuraamista varten.

InMobin toimitusjohtaja Naveen Tewari totesi Forbes Indialle, että ”kuluttajat siirtyvät sisällön etsimisestä heille esitetyn [sisällön] kuluttamiseen”. Huolena on, että ihmiset passivoituvat ja ovat siten enemmän ohjattavissa.

TechCrunchin mukaan Glance keskustelee yhdysvaltalaisten teleoperaattorien kanssa ja aikoo saattaa alustansa useille älypuhelinmalleille. Yhtiö haluaa myös laajentua muualle maailmaan tulevina vuosina.

Mainokset puhelimen lukitusruudulla eivät ole ennenkuulumattomia. Esimerkiksi jo vuosia sitten jotkin Android-sovellukset esittivät mainoksia puhelimen ollessa lukittuna ja latauksessa.

Vuonna 2019 Huawei puolestaan pahoitteli matkatoimisto Booking.comin mainoksia, joita esiintyi puhelinten lukitusnäytön taustakuvina. Huawein mukaan kyseessä oli virhe, mutta kaikki eivät selitystä uskoneet.

Myös Applella on suunnitelmia valjastaa lukitusnäyttö erilaisen tiedon tarjoamiseen osana tulevaa iOS 16 -käyttöjärjestelmää.