WhatsApp kuunteli käyttäjiään: Paljon toivottu ominaisuus tulossa

Online-statuksen voi tulevaisuudessa piilottaa muilta käyttäjiltä, WABetaInfo kertoo.

Metan eli entisen Facebookin omistama pikaviestin WhatsApp vastaa käyttäjien huutoon. Sovelluksen kehitystä tiiviisti seuraava WABetaInfo kertoo, että tulossa on keino piilottaa käyttäjän läsnäolo eli online-status.

WABetaInfon kaivaman kuvakaappauksen perusteella toiminto täydentää nykyistä viimeksi paikalla -asetusta, joka kertoo päivämäärän ja kellonajan, jolloin käyttäjä on viimeksi avannut WhatsApp-sovelluksensa.

Uutena valintana käyttäjä voi jatkossa säätää, että online-tieto vastaa viimeksi paikalla -asetusta. Tiedon voisi siis piilottaa kaikilta, pelkästään yhteystiedoilta tai vain niiltä yhteystiedoilta, joita käyttäjä ei ole erikseen sallinut.

Viime vuoden lopulla WhatsApp alkoi oletuksena piilottaa viimeksi paikalla -tiedon sellaisilta yhteystiedoilta, joiden kanssa käyttäjä ei ole koskaan keskustellut. He eivät myöskään näe, onko käyttäjä linjoilla. Jos on, hänellä on WhatsApp etualalla auki ja hän on yhteydessä internetiin.

Mutta WABetaInfon mukaan ihmiset, joiden kanssa käyttäjä on jo viestitellyt, ovat edelleen voineet nähdä, onko käyttäjä sillä hetkellä linjoilla. Ja kuten Neowin huomauttaa, joku on voinut vain avata chatti-ikkunan kanssasi ja vahtia sillä tavalla, koska ilmestyt paikalle. Jatkossa nämä tilanteet voi estää.

Ominaisuus online-statuksen peittämiseksi on ollut kovasti toivottu käyttäjien keskuudessa, olipa syynä vain oman rauhan tavoittelu tai jopa häirinnän estäminen. Toistaiseksi ominaisuus on kuitenkin vasta kehitteillä, eikä sitä edes testata käyttäjillä. Toiminnon tuloon voi siis kulua aikaa ja se voi muuttua matkan varrella.

WhatsAppiin on tulossa useita muitakin uudistuksia. Yksi merkittävimmistä koskee mahdollisuutta muokata tekstiviestejä niiden lähettämisen jälkeen. Toiminnossa piilee selvä väärinkäytösten vaara.

Monet uudistuksista löytyvät jo kilpailevista pikaviestimistä, ennen kaikkea Telegramista. Se jää kuitenkin monista muista jälkeen yhdessä merkittävässä seikassa, nimittäin tietoturvassa.