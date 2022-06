Usb-c:n pitäisi toimia samalla tavalla kaikissa puhelimissa – se ei kuitenkaan tee niin

Usb-c ei olekaan niin yhteensopiva kuin voisi kuvitella, ZDNet kirjoittaa.

Näin sen pitäisi toimia. Totuus on joskus toinen.

Euroopan unionin ajaessa yhteistä usb-c:hen perustuvaa latausstandardia, käy ilmi ettei tämä lukuisista älypuhelimista ja muista laitteista löytyvä fyysinen liitäntä olekaan aivan niin yhteensopiva kuin usein kuvitellaan.

ZDNet-uutispalvelun mukaan on olemassa useita Android-puhelimia, joissa usb-c-liitäntä on liian pieni normaaleja kaapeleita varten. Näissä tapauksissa on käytettävä laitteen mukana tullutta kaapelia ja sen hukkuessa ostettava uusi erityiskaapeli tai sovitin, jolla tavallisen kaapelin saa kiinni liitäntään. Tai sitten omaa kaapelia voi yrittää survoa liitäntään väkipakolla toivoen, ettei se hajoa.

ZDNetin mukaan laitteiden kompaktista suunnittelusta kumpuava ongelma on tuttu etenkin kestäväksi tehdyistä erikoispuhelimista, mutta samaa esiintyy myös useissa tavallisissa puhelimissa. Kaapeleiden lisäksi tällaisiin laitteisiin voi olla mahdotonta kiinnittää usb-c:tä käyttäviä lisälaitteita.

Aiemmin kesäkuussa EU-instituutiot saavuttivat poliittisen sovun usb-c:hen perustuvan yleislaturin käyttöönotosta. Säädöksellä pyritään helpottamaan kuluttajien elämää ja vähentämään elektroniikkajätettä.

Komissio esitti viime syksynä, että usb-c-liitäntä pitäisi ottaa käyttöön kaikissa älypuhelimissa, tableteissa, kameroissa, kuulokkeissa, kannettavissa kaiuttimissa ja käsikonsoleissa.

Usb-c on jo laajasti levinnyt ZDNetin kuvailemista ongelmista huolimatta. Suurin vastaanhangoittelija on kuitenkin ollut Apple, joka on käyttänyt iPhoneissa omaa Lightning-liitäntäänsä.

On kuitenkin epäilty, että Applen ensi vuoden iPhone hylkää Lightning-liitännän ja korvaa sen usb-c:llä. Tämä voisi myös parantaa iPhonen tiedonsiirto- ja latausnopeutta.

Lue lisää: Analyytikko ennustaa: Apple taipuu – muutos iPhoneen

Vaikka usb:n nykyinen c-tyypin fyysinen liitäntä on verrattain yhteensopiva, ei väylätekniikan nopeudesta ole aina helppoa ottaa selvää. Syynä on tekniikan sekava nimeämistapa.

Lue lisää: Usb menee uusiksi: Odotettavissa valtava hämmennys ja sekaannus