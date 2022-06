WhatsAppiin kaksi uudistusta – molemmat tärkeitä

Ei-toivottuja henkilöitä voi estää näkemästä, milloin olit viimeksi paikalla.

WhatsApp-pikaviestin kertoi perjantaina uusista toiminnoista, jotka tuodaan parhaillaan käyttäjille. Yksi niistä koskee jo pidemmän aikaa odotettua mahdollisuutta rajoittaa omien tietojen näkymistä muille käyttäjille.

WhatsApp twiittasi, että nyt käyttäjä voi valita, ketkä hänen kontakteistaan voivat nähdä profiilikuvan, tietoja minusta -sivun ja viimeksi paikalla -tiedon.

Tähän asti näiden tietojen näkyvyyttä muille on ollut mahdollista rajoittaa vain hyvin karkeasti, sillä vaihtoehdot ovat olleet ”kaikille”, ”vain yhteystiedoille” ja ”ei kenellekään”. Lisäksi WhatsApp ei ole oletuksena näyttänyt tietoja sellaisille yhteystiedoille, joiden kanssa käyttäjä ei ole koskaan keskustellut.

Parannetusta toiminnosta voi olla apua paitsi yksityisyydestään kiinni pitäville, myös esimerkiksi nettistalkkaamisen eli sähköisen seuraamisen ja vainoamisen estämiseen. Se antaisi mahdollisuuden rajata näkyvyys esimerkiksi mustasukkaisilta entisiltä kumppaneilta.

Vastaava toiminto on ollut kilpailevassa Telegramissa jo aiemmin. WhatsApp on lanseerannut monia toimintoja Telegramia myöhemmin, joskin viestiliikenteen turvallisuudessa WhatsApp vetää edelleen pidemmän korren aina päällä olevan päästä päähän -salauksen ansiosta.

Toinen WhatsAppin uudistus koskee ryhmäpuheluita. WhatsAppin johtaja Will Cathcart kertoi nyt olevan mahdollista vaientaa yksittäisiä puhelun osallistujia. Siitä voi olla hyötyä esimerkiksi, jos osallistuja on itse unohtanut mykistää itsensä.

Lisäksi ryhmäpuheluissa voi nyt lähettää viestin valituille ihmisille. Ja käyttäjä saa helpommin tiedon, kun lisää ihmisiä liittyy suuriin puheluihin.

On epäselvää, kuinka nopeasti uudet toiminnot tavoittavat Suomen. WhatsApp antoi ymmärtää, että uudistukset on nyt julkaistu, mutta on mahdollista, että kaikki eivät saa niitä yhtä aikaa. Varmista, että sovelluksesi on päivitetty ajan tasalle.