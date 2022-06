Oman viestihistorian voi pian siirtää Androidista iPhoneen, Mark Zuckerberg kertoi.

Viestien siirtäminen on aiemmin ollut mahdollista vain iPhonesta Androidiin.

Metan eli entisen Facebookin omistama pikaviestin WhatsApp laajentaa mahdollisuutta siirtää viestihistoria alustalta toiselle. Metan perustaja ja toimitusjohtaja Mark Zuckerberg ilmoitti tiistaina WhatsAppin alkavan tukea viestihistorian siirtoa Androidista iPhoneen. Tähän asti se on onnistunut vain toiseen suuntaan.

– Lisäämme WhatsAppiin mahdollisuuden vaihtaa turvallisesti puhelinten välillä ja siirtää chattihistoria, valokuvat, videot ja ääniviestit Androidin ja iPhonen välillä säilyttäen samalla päästä päähän -salauksen, Zuckerberg kirjoitti Facebookiin.

Perustaja korosti, että tämä on yksi eniten toivotuista ominaisuuksista. Zuckerberg ei kuitenkaan maininnut yksityiskohtia aikataulusta.

The Vergen mukaan siirto onnistuu vain uusiin tai tehdasasetuksiin palautettuihin iPhoneihin, joissa ajetaan vähintään iOS 15.5:tä. Android-puhelimen pitää ajaa vähintään Android 5:tä. Siirtoon käytetään Applen Android-sovellusta nimeltä Move to iOS. Jos käyttäjällä on jo vanha chattihistoria iOS:ssä, viestien siirto ylikirjoittaa sen.

Alun perin WhatsApp mahdollisti viestihistorian siirtämisen viime vuoden elokuussa, mutta silloin se toimi vain iPhonesta Androidiin päin ja siinäkin tapauksessa ensin vain tietyissä Samsungin puhelimissa. Myöhemmin toiminto laajeni Android 12 -käyttöjärjestelmää ajaviin puhelimiin.

Vaikkakin käytetyin, WhatsApp ei suinkaan ole ainoa viestiliikenteen päästä päähän -salaava sovellus. Samoin toimivat esimerkiksi Signal, Threema, Wire ja Wickr Me.

Varsin suosittu Telegram ei tätä oletuksena tarjoa, mutta sovellus on pyrkinyt ottamaan muihin etumatkaa laajalla kirjolla muita toimintoja. Sovelluksen perustajan Pavel Durovin mukaan nyt on kuitenkin saavutettu piste, jossa osasta tulevia toimintoja pitää alkaa maksaa.