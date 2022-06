3g-verkkojen alasajo ympäri maailmaa voi merkitä ongelmia puhelimen käytölle.

Vanhojen puhelimien korvaamiseen on muitakin syitä kuin verkkojen alasajo.

Matkailija kohtaa yhä enemmän ongelmia maailmalla, jos käytössä on edelleen vanha 3g-puhelin. Kolmannen sukupolven matkapuhelinverkkoja puretaan entistä vauhdikkaammin Euroopassa, teleoperaattori Telia varoittaa.

Jo yli 20 operaattoria yli kymmenessä maassa on sulkenut tai sulkee 3g-verkon tänä vuonna. Lähinaapureista mukana ovat Norja, Tanska ja Liettua ja suosituista matkakohteista esimerkiksi Britannia, Saksa, Hollanti, Italia, Portugali, Kroatia ja Kreikka. Myös Amerikassa operaattorit luopuvat 3g:stä Kanadassa, USA:ssa ja Meksikossa.

Kaikki suomalaisoperaattorit ovat ilmoittaneet ajavansa 3g:n alas vuoden 2012 loppuun mennessä.

Lue lisää: DNA ajaa 3g:n alas vuonna 2023 – näin se vaikuttaa

Lue lisää: Elisa tekee tilaa uusille verkoille ajamalla 3g:n alas

Lue lisää: Telia paljasti aikataulun 3g:n alasajolle – vaikuttaa peruspuhelimiin ja mökkikäyttöön

– 3g-puhelimet siis toimivat täällä vielä lähes pari vuotta, mutta jo nyt matkailija voi törmätä ulkomailla yllättävään tilanteeseen: vanha 3g-puhelin ei enää toimikaan niin kuin ennen, koska 3g-verkkoa ei enää ole, kuluttajien mobiililiiketoiminnasta Telialla vastaava Petri Lindqvist sanoo tiedotteessa.

3g:n sulkemisen vaihtoehto on vielä vanhemmasta gsm-verkosta luopuminen. Monessa maassa jompikumpi perustekniikka on vielä joitakin vuosia käytössä. Toisin sanoen 3g:n sulkeuduttua puhelimella saattaa pystyä edelleen soittamaan, mutta nettisurffaus ei onnistu.

Lue lisää: Telia poisti Suomesta 1 700 000 puhelin­pylvästä – tämän vuoksi et saa niitä mökkisi laituriin

Lähes 20 vuotta sitten avatut 3g-verkot ovat tehneet tilaa 4g- ja nyttemmin 5g-verkoille. Samalla myös perinteinen mobiilipuhe on jäämässä historiaan, kun nettipuhelut eli 4g-puhe, korvaa mobiilipuheen.

Myös vanhan tyyppinen liittymä voi estää pääsyn roaming-kumppanin 4g-verkkoon ulkomailla. Telian mukaan silloin puheluiden soittaminen on mahdollista vain, jos liittymässä on 4g-puheen mahdollistava palvelu ja käytössä on yhteensopiva laite.

Vanhan puhelimen käyttöä kannattaa harkita kahdesti muutenkin kuin 3g-verkkojen sulkeutumisen vuoksi. Vanhasta 3g-älypuhelimesta kiinni pitäminen esimerkiksi ympäristösyistä ei ole kovin perusteltua, sillä laite on auttamattomasti vanhentunut. Sellainen ei saa enää tietoturvakorjauksia tai käyttöjärjestelmäpäivityksiä enää vuosiin ja on siksi turvaton.

Jos käytössä taas on 3g-peruspuhelin, sen käytölle ei ole päivitykseen liittyviä esteitä. Mutta jos 3g-kuuluvuutta ei ole, käyttäjä jää vanhan gsm:n varaan.