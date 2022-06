Venäjä aloitti psykologisen hyökkäyksen Ukrainan sotilaiden puhelimiin

Venäjä pyrkii vaikuttamaan ukrainalaissotilaiden taistelutahtoon lähettämällä viestejä näiden puhelimiin.

Venäjä kiihdyttää psykologista sodankäyntiään Ukrainan armeijaa vastaan. Ukrainalaissotilaat ovat saaneet puhelimiinsa runsaasti teksti- ja pikaviestejä, joissa heitä kehotetaan laskemaan aseensa, antautumaan tai loikkaamaan, Institute for the Study of Waw (ISW) kertoo Ukrainan tiedustelupalvelu GUR:in tietojen perusteella.

Pikaviestimistä psykologista sodankäyntiä edustavia viestejä on lähetetty sotilaille ainakin Telegramissa, Viberissä, Signalissa ja WhatsAppissa.

Osassa viesteistä on myös uhkaavaa sisältöä. Niissä uhkaillaan sotilaiden perheitä. Lisäksi ukrainalaisten taistelutahtoa pyritään murentamaan viesteillä, joissa Itä-Ukrainassa käytävää Severodonetskin taistelua kuvaillaan ”seuraavaksi Mariupoliksi”. Useiden tuhansien ukrainalaissotilaiden arvioidaan kaatuneen tai antautuneen Azovstalin terästehtaan piirityksessä.

Sodan muututtua suurilta osin tykistötaisteluksi myös ukrainalaisten tappiot ovat kasvaneet merkittäviksi. Tällä hetkellä armeijat käyvät näännytyssotaa tosiaan vastaan.

Venäläisten psykologisen sodankäynnin kampanjoiden tuloksista ei ole tietoa. Ukraina on myös erittäin vaitelias omista tappioistaan.

Venäjä on perustanut sotilasoperaatioitaan aiemmin ukrainalaisten puhelimiin. Vuonna 2016 ukrainalaisten tykkimiesten puhelimiin ujutettiin haittaohjelmia, jotka paljastivat ukrainalaisten tykistöasemat. Tämä johti merkittäviin tykistötappioihin.

