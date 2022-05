WhatsApp työstää hämmentävää uudistusta: Katoavat viestit voikin pitää

Lähettäjä voi tulevaisuudessa päättää katoavan viestin säilyttämisestä, WABetaInfo kertoo.

WhatsAppiin mahdollisesti tuleva toiminto on omiaan hämmentämään käyttäjiä.

Metan eli entisen Facebookin omistama WhatsApp-pikaviestin suunnittelee muutosta katoaviin viesteihin. Palvelu esitteli itsestään tuhoutuvat viestit vuonna 2020 lisätäkseen käyttäjien yksityisyyttä, mutta nyt kaavailtu toiminto mahdollistaisi tiettyjen viestien säilyttämisen, sovelluksen kehitystä seuraava WABetaInfo kirjoittaa.

Uutispalvelun mukaan toiminto antaa viestin lähettäjän pitää näkyvänä alun perin katoavana lähetetty viesti. WhatsAppin työpöytäsovelluksen testiversiosta löytyi osio, jonka nimi on Kept Messages. Täältä löytyvät jatkossa sellaiset katoavat viestit, jotka käyttäjä on päättänyt säilyttää.

Lue lisää: Merkit pitivät kutinsa: WhatsAppin viesteihin tärkeä muutos

Säilytetyt viestit pysyvät kaikkien chatissa olevien nähtävillä, vaikka viestin alkuperäinen umpeutumisaika koittaisi. Toisaalta kuka tahansa ryhmän jäsen voi perua viestin säilyttämisen, jolloin viesti katoaa jokaiselta välittömästi. Toiminnolle ei ole aikataulua, mutta se on tulossa WhatsAppin Android-, iOS- ja Desktop-versioon.

Katoavat viestit on jo valmiiksi häilyvä käsite WhatsAppissa. Kuka tahansa voi ottaa viesteistä ruutukaappauksen tai vaikka kuvan toisella puhelimella. Uusi toiminto antaa viestin lähettäjälle kuitenkin mahdollisuuden tehdä tietoinen poikkeus joidenkin viestien säilyttämisestä.

Sovellukseen kehitetään monia muitakin uudistuksia. Yksi niistä sallii hiljaisen lähtemisen ryhmistä niille, jotka eivät halua muiden ryhmän jäsenten tietävän poistumisesta.

Lue lisää: WhatsApp-ryhmästä poistuminen muuttuu

Lisäksi tulossa on mahdollisuus käyttää sovellusta useammalla mobiililaitteella samanaikaisesti.