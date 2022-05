Nämä sovellukset lapsen puhelimessa ovat keskustelun paikka – HS: Esitä lapsellesi tyhmää

Wickr- ja Session-sovellukset saattavat kieliä ikävästä asiasta, Helsingin Sanomat kirjoittaa.

Luottamussuhde lapseen on tärkeä, jotta hän uskaltaa puhua aroistakin asioista.

Viestisovellukset Wickr ja Session lapsen puhelimessa voivat olla merkki huumekaupasta, varoittaa informaatio-oikeuteen erikoistunut juristi Anu Ojala Helsingin Sanomissa (maksullinen). Kumpaakaan sovellusta ei käytetä puhelinnumeron kautta, eikä niihin tallennu tietoa käyttäjistä eikä viestien sisällöstä.

Sekä Wickr että Session ovat ilmaiseksi saatavilla Applen ja Googlen virallisissa sovelluskaupoissa. Sovellukset eivät itsessään ole pahoja, mutta niiden tarjoama yksityisyys houkuttelee puoleensa myös rikollisia. Sovellusten käyttö ei kuitenkaan missään nimessä tarkoita, että lapsesi tekee jotain pahaa.

Muita yksityisyyttä painottavia viestisovelluksia ovat esimerkiksi Threema ja Signal, jotka Wickrin ja Sessionin tavoin salaavat viestinnän päästä päähän. Se tarkoittaa, että periaatteessa edes palvelun tarjoajalla ei ole pääsyä viestien sisältöön.

Näin toimii myös Metan omistama WhatsApp, joskin ainakin siinä kulkevia viestejä saattaa päätyä palvelun moderaattorien silmien eteen.

Voidaan tosin kysyä, kuinka todennäköisesti vanhempi edes pääsee katsomaan puhelimen sisältöä, jos lapsi käy sillä huumekauppaa. Sovellusten piilottaminen on myös erittäin helppoa. Esimerkiksi Samsungeissa niitä voi ajaa sormenjäljellä lukittavassa salatussa tilassa.

Ojala suosittaa esittämään lapselle vähän tyhmää somesta puhuttaessa, jotta lapset rohkaistuvat neuvomaan ja puheyhteys saadaan pidettyä auki. Ojala varoittaa luomasta tilannetta, jossa lapsi ei uskalla tulla puhumaan vanhemmalle ikävistä asioista.

Ojalan mukaan sosiaalisen median varjopuolet näkyvät lievempinä liki kaikkien arjessa.

– Jos lapsella on älypuhelin, on iso todennäköisyys, että siihen liittyy jotakin häikkää, pientä tai isoa. Vähintään on jouduttu miettimään, miten lasta suojataan kavereiden holtittomalta älylaitteiden käytöltä, jos omalla lapsella puhelinta ei vielä ole, Ojala sanoo HS:lle.

Wickrin osalta tilanne ei ole uusi. Vuonna 2017 poliisi varoitti vanhempia ja mainitsi sovelluksen käytön voivan viitata nuoren olevan ainakin tietoinen huumeiden tai muiden artikkelien laittomasta kaupittelusta. Samalla poliisi varoitti Signal-sovelluksesta ja Tor-verkkoselaimesta.

Viime vuonna IS Digitoday selvitti, että Wickr-sovellusta on myös käytetty koronarokotteiden pimeään kauppaan verkossa yhdessä Telegram-sovelluksen kanssa.

