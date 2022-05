Bill Gates paljasti, mitä puhelinta käyttää

Se ei ole Surface Duo, mutta avattava Android-puhelin kuitenkin.

Teknologiayhtiö Microsoftin perustaja ja multimiljardööri Bill Gates kertoi, mitä älypuhelinta hän nykyisin käyttää. Hän valotti asiaa Reddit-palvelun kyselytuokiossa viime viikolla.

– Minulla on Android Galaxy Z Fold 3, Gates kertoi viitaten Samsungin taittuvanäyttöiseen puhelimeen.

Gates kehui puhelimen näyttöä ja kannettavuutta pc:n tapaan. Hän sanoo pärjäävänsä tällä tavalla tarvitsematta mitään muuta.

Samsung Galaxy Z Fold 3.

IS Digitoday arvioi viime marraskuussa, että Fold 3:n myötä aletaan olla niillä rajoilla, että taittuvien näyttöjen tekniikka alkaa olla kypsä kuluttajakäyttöön. Yksi este oli kuitenkin puhelimen huima hinta, joka ei toki miljardööri Gatesille paljoa merkitse.

Gatesin valinta käyttää Googlen Androidia Applen iOS-alustan sijaan ei sinänsä ole yllätys. Viime vuonna hän mainitsi omistavansa Android-puhelimen, mutta käyttävänsä usein myös iPhonea pysyäkseen kärryillä teknologian kehityksestä.

Microsoftilla on tarjolla Androidia ajava Surface Duo 2, joka on kahden näytön yrityslaite. On varsin mahdollista, että Gates on hypistellyt sitäkin. Hän sanoi Redditissä kokeilevansa erilaisia puhelimia. Viime vuonna hän mainitsi pitävänsä Androidista, koska se toimii paremmin yhteen Microsoftin kanssa.