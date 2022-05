Oletko lataamassa sovellusta puhelimeesi – tämä asia kannattaa tarkistaa

Virallisista sovelluskaupoista on tullut hylättyjen sovellusten hautausmaa, uusi tutkimus paljastaa.

Googlen ja Applen virallisissa mobiilisovellusten kaupoissa on yhteensä jopa 1,5 miljoonaa hylättyä sovellusta, petoksien estämiseen erikoistunut Pixalate sanoo raportissaan (pdf). Tämä edustaa kolmannesta kaikista sovelluksista.

Pixalate laskee sovelluksen hylätyksi, jos sitä ei ole päivitetty vähintään kahteen vuoteen. Teoriassa sovellus saattaa siis joissakin tapauksissa olla edelleen kehityksen alla, vaikka se tässä raportissa tulkitaan hylätyksi.

Jos sovellusta ei ole päivitetty yli viiteen vuoteen, Pixalate laskee sen erittäin hylätyksi. Sellaisia löytyi 314 000 kappaletta. Google Playssa niitä oli 130 000 ja Applen App Storessa 184 000 kappaletta.

Hylätyt sovellukset koskivat useimmin tiedonhankintaa, pelaamista tai opetusta. Sen sijaan ahkerimmin päivitetään talous-, terveys- ja ostossovelluksia. Kaiken kaikkiaan 1,3 miljoonaa sovellusta, eli 28 prosenttia, on saanut päivityksen viimeisen kuuden kuukauden aikana.

Pitkään päivittämättä jätetyt sovellukset voivat olla tietoturvauhka, Pixalate huomauttaa.

Sen ohella voidaan pohtia, miten hyvin hylätty sovellus enää edes toimii. Sitä ei ole välttämättä viilattu uusille käyttöjärjestelmän versioille, ja sovelluksen tarvitsemat taustapalvelut eivät välttämättä ole enää toiminnassa.

Kiinnitä sovellusta valitessasi huomiota muuhunkin, kuin koska se on viimeksi päivitetty. Tarkista kuka sovelluksen on kehittänyt, paljonko sitä on ladattu, mitä käyttöoikeuksia sovellus vaatii ja millaisia arvioita sovellus on saanut.

Google on pian tarttumassa hylättyjä sovelluksia niskasta. Sellaiset sovellukset, jotka on tehty yli kahta vuotta vanhemmalle Android-versiolle, eivät kohta enää näy sovelluskaupassa. Muutos vaikuttaa sovelluksiin, joihin kehittäjät eivät ole koskeneet enää pitkään aikaan.