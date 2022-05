Virheellisesti venäläiseksi väitetty profiilikuvasovellus ei vaikuta olevan yhtään sen tunkeilevampi kuin muut sovellukset, kertoo Snopes.

Sovellus julkaistiin Google Playssa huhtikuussa ja sillä on yli miljoona latausta. Arviot ovat myönteisiä. Kuvakaappaus.

Huhtikuussa julkaistu NewProfilePic-sovellus herättää huolta. Varsinkin Britannian keltaisessa lehdistössä räjähti paniikki venäläiseksi epäillystä sovelluksesta, jonka väitetään olevan tietoja Venäjän hallitukselle varastava urkkija.

NewProfilePic on tarjolla sekä Applen että Googlen sovelluskaupoissa. Ilmainen sovellus käyttää tekoälyä muuttaakseen ihmisten syöttämät naamakuvat maalausten näköisiksi. Sosiaalisessa mediassa alettiin väittää, että sovellus varastaa tietoja rikollisten tapaan. Toiset sanoivat sen olevan yhteydessä Kremliin. Lisäksi väitettiin, että sovellus vie rahaa ihmisten pankkitileiltä.

Tunnettu faktantarkistussivusto Snopes kävi sovelluksen juurta jaksain läpi ja haastatteli sen taustalla olevan Linerock Investmentsin edustajaa.

– Katsoimme jokaista väitettä ja havaitsimme, että ne ovat suurelta osin perusteettomia, Snopes arvioi.

Sovelluksen tarkasta latausmäärästä ei ole tietoa. Google Playssa se on rikkonut miljoonan rajan.

Snopesin mukaan NewProfilePic ei ole poikkeuksellisen nuuskiva. Sen puhelimessa pyytämät luvat vastaavat muita sovelluksia kuten TikTok, WhatsApp ja Instagram. Ei ole näyttöä, että tietoja varastettaisiin Kremliin.

Sovelluksen taustalla on Brittiläisillä Neitsytsaarilla sijaitseva yritys, jonka kehittäjätiimi työskentelee Venäjällä, Ukrainassa ja Valko-Venäjällä. Yhtiön edustajan mukaan käyttäjien valokuvia tai muitakaan tietoja ei kuitenkaan lähetetä Moskovaan. Kaikki kuvat lähetetään Amazonin tai Microsoftin palvelimille Yhdysvalloissa. Edustajan mukaan se on tarpeen, jotta tekoäly voi käsitellä kuvat.

Snopes ei onnistunut vahvistamaan tai kumoamaan väitettä, että sovellus olisi varastanut rahaa. Edustajan mukaan se ei ole edes mahdollista, koska sovellus on täysin ilmainen eikä sisällä sovelluksen sisäisiä ostoja. Tämä väite on erikoinen, sillä Google Playssa sovelluksen sanotaan sisältävän ostoja, jotka ovat 34,99 euroa per kohde.

Google Playn mukaan sovelluksen sisäisiä ostoja tarjotaan.

Sovelluksella on pelkästään Google Playssa yli miljoona latausta, ja arviot ovat keskimäärin hyvin myönteisiä. Käsitys sen turvallisuudesta nojaa osin siihen, että yhtiön edustaja puhuu totta. Snopesin mukaan ei ole kuitenkaan todisteita, että NewProfilePic olisi erityinen uhka.

– Siitä ei ole juurikaan näyttöä, että tämä sovellus olisi yhtään sen tunkeilevampi käyttäjätietojen keräämisessä kuin muutkaan sovellukset, Snopes kiteyttää.

Snopes huomauttaa saman kehittäjän julkaisseen aiemmin Photo Lab Picture Editor & Art- ja ToonMe – cartoons from photos -sovellukset, joilla on 150 miljoonaa asennusta Google Playssa. Nämä sovellukset eivät ole synnyttäneet samanlaisia pelkoja tietojen varastamisesta.