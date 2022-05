Euroopan parlamentti on valmiina aloittamaan neuvottelut yhteen laturiin siirtymisestä.

Usb-c on jo erittäin yleinen liitäntä lukuisissa laitteissa.

Laitteista riippumaton laturi sai pontta Euroopan parlamentissa keskiviikkona aamulla. Sen mukaan neuvottelut aiheesta alkavat EU-maita edustavan neuvoston kanssa. Neuvotteluissa lakiehdotus muokataan lopulliseen muotoonsa.

Tiedotteen mukaan uusilla säännöillä on tarkoitus varmistaa, ettei kuluttaja enää tarvitse uutta laturia ja johtoa aina ostaessaan uuden laitteen, ja että samalla laturilla voi ladata kaikkia pieniä ja pienehköjä laitteita.

Toisin sanoen kaikkien valmistajien matkapuhelimissa, tableteissa, digikameroissa, kuulokkeissa, käsikonsoleissa ja pienkaiuttimissa olisi oltava usb-c-portti, jos niitä ladataan latausjohdolla – poikkeuksena laitteet, jotka ovat liian pieniä usb-c-porttia varten, kuten älykellot.

Jo yli kymmenen vuotta jatkunut halu yhteiseen liitäntään on saanut yrityksiä osittain ruotuun. Tunnetuin ja isoin vastaanhangoittelija on Apple, joka valmistaa iPhone-puhelimia. Apple on myös varoittanut, että sääntely aiheuttaisi huomattavasti lisää sähköromua kuluttajien heittäessä pois vanhoja tarvikkeitaan.

EU-parlamentti on tästä eri mieltä.

– Eurooppaan tuodaan joka vuosi puoli miljardia langattomien laitteiden laturia, joista syntyy 11–13 tuhatta tonnia elektroniikkajätettä. Yhteislaturi matkapuhelimille ja muille pienlaitteille taas hyödyttäisi kaikkia, sanoo esittelijä Alex Agius Saliba (S&D, Malta) tiedotteessa.

Mepit haluavat myös, että uusien tuotteiden kohdalla kerrotaan selvästi latausvaihtoehdoista ja laturin kuulumisesta tuotepakkaukseen. Myös langaton lataaminen yleistyy, ja mepit toivovat EU-komissiolta vuoden 2026 loppuun mennessä strategiaa, jolla langattoman lataamisen eri tavoista tehtäisiin yhteensopivia.

Yhteislaturi on vain yksi Applen harminaiheista Euroopassa. Aiemmin tällä viikolla Euroopan komissio esitti Applelle väitetiedoksiannon Apple Pay -maksujärjestelmästä. Komissio epäilee Applea kilpailun vahingoittamisesta.

Valmisteilla oleva EU:n digimarkkinasäädös voi puolestaan pakottaa Applen sallimaan sovellusten asentaminen iOS-laitteisiin App Storen ulkopuolelta.