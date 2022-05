Näin Telegram aikoo tehdä rahaa – tällaisia ovat maksulliset ominaisuudet

Telegram testaa maksullisia toimintoja. Perustaja on tähän asti maksanut kulut omasta taskustaan.

Suosittu Telegram-pikaviestin kokeilee maksullisia toimintoja, Android Police kertoo. Sovelluksen Telegram Beta -kanavalla on esitelty maksullista tilausta, joka on ensimmäisenä nähty iOS-sovelluksen testiversiossa.

Maksullisuudessa on kyse erityisistä reaktioissa käytettävistä emojeista ja tarroista. Jos tällaisia reaktioita tai tarroja käyttää keskusteluissa, muutkaan käyttäjät eivät pysty niitä näkemään, elleivät he maksa niistä.

Yksityiskohdat, kuten hinnat, eivät ole tiedossa. Telegram on kuitenkin jo kauan sitten ilmaissut aikeensa tuoda maksullisia ominaisuuksia. Viime vuonna Telegram alkoi myydä mainoksia ja ryhtyi tarjoamaan ylimääräisiä maksullisia ominaisuuksia suurille ryhmäkanaville.

Telegramin perustaja Pavel Durov on tähän asti maksanut palvelun kulut omasta taskustaan, mutta vuoden 2020 lopussa hän kertoi Telegramiin tuotavan muun muassa tehokäyttäjille suunnattuja maksullisia toimintoja. Samalla hän vakuutti, että kaikki nykyisin ilmaiset ominaisuudet pysyvät ilmaisina.

Telegram tarvitsee rahaa maksaakseen kehittäjille ja kustantaakseen palvelun infrastruktuurin, mutta voiton tekemisestä ei koskaan tule Telegramin tavoite, palvelun usein kysytyissä kysymyksissä luvataan.

Telegramin merkitys on viime aikoina korostunut Ukrainan sodan vuoksi. Ukraina on muun muassa turvautunut pikaviestimeen koordinoidakseen kybersotaansa Venäjää vastaan. Lisäksi siitä on tullut tärkeä tiedonvälityskanava ukrainalaisille. Toisaalta myös Venäjän valtionlaitokset viestivät Telegramissa.

Sovelluksesta on tullut myös rikollisten uusi suosikki. Viime syksynä kerrottiin, että yli miljardin latauksen sovellus toimii yhä useammin korvikkeena perinteiselle darknetille, jossa jaetaan ja myydään esimerkiksi varastettuja tietoja tai murtotyökaluja.

Äskettäin nähtiin erikoinen mustamaalauskampanja Telegramin kilpailijaa Signalia vastaan. Tuntematon taho maanitteli käyttäjiä Telegramiin, missä keskustelut ovat Signalia köykäisemmin ulkopuoliselta urkinnalta suojattuja.

Telegram on alkuperältään venäläinen, mutta toiminnot eivät ole enää pitkään aikaan sijainneet siellä. Pavel Durov on myös esiintynyt Venäjän hallituksen vastustajana.