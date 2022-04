Vihdoinkin – WhatsApp saa alusta asti toivotun ominaisuuden

Mahdollisuus käyttää pikaviestintä myös toisella puhelimella näyttää olevan lopultakin tulossa.

WhatsApp on toinen Metan omistamista pikaviestimistä. Toinen on Facebook Messenger.

Pikaviestipalvelu WhatsApp suunnittelee tuovansa mahdollisuuden käyttää sovellusta useammalla mobiililaitteella samanaikaisesti. Ominaisuus on havaittu sovelluksen 2.22.10.13-esiversiosta, joka on ladattavissa Google Playn betaohjelmasta, kertoo pikaviestintä seuraava WABetaInfo.

Ominaisuutta on odotettu kauan, sillä alusta asti WhatsAppia on voinut käyttää vain yhdellä puhelimella. Myöhemmin tuotiin mahdollisuus palvelun käyttöön työpöytäsovelluksella tai web-käyttöliittymällä. Myöhemmin tiliin linkitettävien tietokoneiden määrää lisättiin. Puhelinten määrä on silti pysynyt yhdessä laitteessa palvelun perustamisesta eli vuodesta 2009 asti.

Monet kilpailevat sovellukset, kuten Telegram tai Metan toinen pikaviestin Facebook Messenger, mahdollistavat samanaikaisen käytön useammalla laitteella.

Ominaisuus toimii siten, että asennettaessa ja avattaessa WhatsApp toisella puhelimella, sovellus tarjoaa mahdollisuutta linkittää puhelin tiliin toiseksi laitteeksi. Testivaiheessa kakkoslaite yhdistetään tiliin lukemalla sen kameralla qr-koodi ensisijaisen laitteen näytöltä.

Uudistuksen saapumisesta käyttäjille ei ole vielä tietoa.

WABetaInfo kertoo myös, että WhatsApp kehittää myös äänestystoimintoa ryhmiin. Vastaava toiminto on ollut Telegramissa jo pitkään.

Muita sovellukseen tulevia uudistuksia ovat muun muassa ryhmätoimintojen jäsenteleminen uusiksi sekä viesteihin reagoiminen emojeilla.