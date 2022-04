Google Play -kauppaan tärkeä parannus – tarkista jatkossa tämä ennen kuin lataat

Kauppa alkaa kertoa, kuinka sovellukset keräävät dataa ja käyttävät sitä.

Google kertoo muutoksesta Androidin viralliseen sovelluskauppaan Google Playhyn. Tästä hetkestä eteenpäin kaupassa tarjottavat sovellukset voivat käsittää kauppasivullaan uuden osion tiedon turvallisuutta varten.

Siinä missä sovellusten on pitänyt tähän asti kertoa esimerkiksi laitteessa vaatimansa luvat, nyt niiden on selvitettävä myös, miten ne keräävät tietoa, jakavat sitä ja kuinka käyttäjän tiedot turvataan. Käyttäjälle on myös kerrottava, tarvitseeko sovellus tiedot toimiakseen, vai onko tietojen keruu vapaaehtoista.

Kehittäjien on ilmoitettava tiedot 20. heinäkuuta mennessä.

Kaikilta sovelluksilta vaaditaan nämä tiedot 20. heinäkuuta mennessä, mutta Googlen mukaan tietoja voi nähdä jo nyt. Sovellus voi esittää esimerkiksi jakavansa käyttäjän sijainnin tai henkilökohtaisia tietoja, kuten puhelinnumeron, kotiosoitteen tai sähköpostiosoitteen.

Käyttäjä saa myös tiedon, kerääkö sovellus esimerkiksi taloudellisia tietoja tai valokuvia ja videoita.

Kehittäjät voivat näyttää uudessa osiossa seuraavat tiedot:

Kerääkö kehittäjä tietoja ja mihin tarkoitukseen.

Jakaako kehittäjä tietoja ulkopuolisten tahojen kanssa.

Sovelluksen tietoturvakäytännöt, kuten tiedon salaaminen sitä siirrettäessä ja voiko käyttäjä pyytää tietojensa poistamista.

Onko soveltuva sovellus sitoutunut Google Playn perhekäytäntöön suojellakseen lapsia paremmin kaupassa.

Onko kehittäjä validoinut tietoturvakäytäntönsä globaalia MASVS-turvallisuusstandardia (Mobile Application Security Verification Standard) vasten.

Ei ole selvää, miten Google valvoo ilmoitettujen tietojen oikeellisuutta tai onko kehittäjien käytännössä mahdollista kirjoittaa näihin kohtiin mitä haluavat.

Google on tiukentamassa Play-kaupan suojauksia muillakin tavoilla. Myöhemmin tänä vuonna osa kaupan vanhoista sovelluksista piilotetaan käyttäjiltä. Kyse on sovelluksista, jotka ovat jääneet päivittämättä pitkäksi aikaa ja eivät välttämättä siksi täytä käyttäjien odotuksia tietoturvasta tai -suojasta.

Lue lisää: Osa Google Playn sovelluksista katoaa näkyvistä – tässä syy

Muutoksista huolimatta Play-kaupassa saanee jatkossakin olla varuillaan. Sinne pääsee jatkuvasti puhtaasti haitallisia sovelluksia, kuten äskettäin havaittu Dark Herring. Se levisi arviolta 105 miljoonaan Android-puhelimeen lähes 470 sovelluksen avulla.