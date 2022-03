Samsung on ainakin paikoin luopunut Z-brändin käytöstä. Syy löytyy luultavasti Ukrainasta.

Eteläkorealainen puhelinvalmistaja Samsung on paikoin lopettanut Z-kirjaimen käyttämisen taittuvanäyttöisten puhelintensa yhteydessä. Asiasta kertoo muun muassa Android Police.

Samsungin tarjonnassa ovat Galaxy Z Fold- ja Galaxy Z Flip -mallistot. Kuitenkin ainakin Virossa ja Latviassa näitä puhelimia myydään nyt tiettävästi ilman Z-kirjainta.

Lue lisää: Lopultakin hyvä taittuva puhelin: Testissä Samsung Galaxy Z Fold 3

Asiasta twiitattiin aiemmin tällä viikolla paikallisesta verkkokaupasta otetun kuvakaappauksen kera. Siinä Flip 3- ja Fold 3 -puhelimet ovat vailla Z:aa. Twiitin mukaan Samsung on myös printannut uusia tuotepakkauksia samoin muutoksin.

Samsung ei ole kommentoinut nimenmuutoksen syytä. Yleisesti uskotaan, että se liittyy Venäjän aloittamaan hyökkäyssotaan Ukrainaa vastaan. Venäjä käyttää sotakalustossaan, kuten panssarivaunuissa, taistelutunnuksena Z-kirjainta, jotta joukot tunnistavat omansa.

Venäjä käyttää Z-kirjainta sotilasajoneuvoissaan hyökkäyssodassaan Ukrainaa vastaan. Ajoneuvoissa on nähty myös V- ja O-kirjaimia, mutta Z on muodostunut Venäjällä sotaa tukevaksi symboliksi.

Ainakin Suomessa Samsung käytti puhelinten yhteydessä edelleen Z-kirjainta torstaina iltapäivällä. Näyttää siltä, että Z esiintyy edelleen yleisesti eri maiden markkinoinnissa paria mainittua poikkeusta lukuun ottamatta. Ei ole tiedossa, onko muutoksesta tulossa maailmanlaajuinen.

Paikoin on arvioitu, että Z-kirjain on kyseisten puhelinten brändäyksessä muutenkin turha ja sen voisi poistaa nimien yksinkertaistamiseksi. Samsungilla on kuitenkin ollut tapana luokitella puhelimensa kirjainten mukaan. S-sarja esimerkiksi edustaa Samsungin perinteisiä lippulaivamalleja, kun taas A-sarja sisältää keskihintaisia malleja.