Tajusitko kuvausmokan liian myöhään? Näin pelastat tilanteen

Google Kuvat sisältää toiminnon naamakuvien taustan sumentamiseksi.

Google Kuvat -sovelluksesta löytyy yksinkertainen työkalu, jolla selfiet ja muut kasvoja esittävät kuvat saa siivottua taustasta, joka ei välttämättä ole aina loppuun asti mietitty.

Taustan sumennuksesta on apua esimerkiksi, jos naaman taakse on unohtunut pyykkiä tai siellä on muita ihmisiä, joiden yksityisyyttä haluaa kunnioittaa.

Voit etsiä toimintoa Android-puhelimen Google Kuvat -sovelluksesta, kun avaat halutun naamakuvan ja näpäytät alhaalta Muokkaa. Saat eteesi kaksi valintanauhaa. Vieritä niistä alempaa, kunnes näet Työkalut-valikon ja avaa se. Sen jälkeen valitse Sumennus, ja pääset säätämään sumennuksen vahvuutta.

Sumennus toimii joidenkin eläinnaamojen kanssa, mutta usein toimintoa ei tarjota. Tässä tapauksessa sotkuinen makuuhuone saatiin piiloon. Kuvakaappaus.

Lopuksi paina Valmis ja Tallenna kopio. Tämä ei korvaa alkuperäistä otosta. Muokattu kuva löytyy Kuvat-sovelluksen Kirjasto-osiosta PhotosEditorin alta.

IS Digitodayn testissä sumennusta tarjottiin joissakin tapauksissa myös eläinten, kuten koirien, naaman yhteydessä. Varmimmin työkalu oli tarjolla ihmiskasvojen kanssa.

Kuvasta riippuen samasta työkaluvalikosta voi löytyä muitakin vaihtoehtoja potrettivalosta väritarkennukseen. Jos kyseessä on esimerkiksi maisemakuva, Google voi tässä valikossa hyvinkin esittää Taivas-vaihtoehtoa. Sen alta löytyy liuta suodattimia, joilla taivaasta saa varsin dramaattisen näköisen.

Taivas ei oikeasti ollut ihan näin hieno. Kuvakaappaus.

Monen kuvan kohdalla työkaluvalikkoa ei tarjota ollenkaan, koska Google ei löydä niistä sopivia elementtejä muokattavaksi. Näissäkin tapauksissa kuvaa voi toki parannella työkaluvalikon ulkopuolisilla valinnoilla, joihin lukeutuvat esimerkiksi värisävyä muuttavat suodattimet.

Vastaavia ja kattavampiakin työkaluja voi löytää muista sovelluksista. On silti kätevää, että joitakin tehokkaita vaihtoehtoja on tarjolla jo heti Google Kuvissa, joka on Android-puhelinten oletussovellus puhelimella otettujen valokuvien käsittelyyn.

Mutta älä koskaan käytä sumennusta tai vaikka pikselöintiä oman naamasi tai muiden arkaluontoisten tietojen piilottamiseen missään työkalussa. Tällaisten muokkausten perumiseen on olemassa konsteja, joiden vuoksi varmin tapa piilottaa salassa pidettävät tiedot on maalata niiden päälle mustalla värillä jossakin kuvankäsittelyohjelmassa.