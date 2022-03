Ukraina rakensi chatbotin Telegramiin venäläisajoneuvojen seurantaan, mutta moni yksityiskohta on epäselvä.

Ukraina on keksinyt uuden tavan seurata venäläisajoneuvojen sijaintia. Asiasta twiittasi Ukrainan parlamentti keskiviikkona aamulla.

Käytännössä näyttää siltä, että Ukraina pyrkii joukkoistamaan tilannekuvan luonnin Telegram-sovelluksen avulla. Twiitti ehdottaa asentamaan chatbotin, jonka kautta voi kuvata vihollisen ajoneuvojen liikkeitä.

Botin nimi on stop_russian_war_bot, mutta sen tarkka toimintatapa on epäselvä. Parlamentin twiitin linkki ohjaa verkkosivulle, joka päästää lataamaan Telegram-viestisovelluksen ja lähettämään viestejä.

On epäselvää, miten altis chatbot voi olla esimerkiksi väärille ilmoituksille, jotka voivat mahdollisesti asettaa sivullisia vaaraan. Viestin mukaan Ukrainan turvallisuuspalvelu tarkistaa jokaisen viestin ja lähettää ne sen jälkeen selvitettäväksi.

Myös Telegramin käyttö voi periaatteessa aiheuttaa uhkia. Siinä keskusteluja ei oletuksena salata, eli vihollinen voi teoriassa päästä seuraamaan keskusteluja.

Palvelussa toimii kuitenkin kanavia, jotka ovat Venäjän sotaponnisteluille selkeästi haitallisia. Yksi niistä on Ukrainan IT-armeija -kanava, jolla on koordinoitu kyberiskuja, enimmäkseen palvelunestohyökkäyksiä, venäläiskohteisiin.

Toinen on nimellä Rahti 200 tai Hakekaa omanne kotiin toimiva kanava, jolla julkaistaan kuvia vangituista ja kaatuneista venäläissotilaista. Kaiken kaikkiaan Telegram on Ukrainassa yleisesti käytetty pikaviestisovellus ja sen merkitys sodan aikana on korostunut.