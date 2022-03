”Pettymys Applen asiakkaille” – uuden iPhonen piti käännyttää miljardi Android-käyttäjää

Uusi iPhone SE ei välttämättä vetoa Apple-käyttäjiin, mutta miten on Android-käyttäjien laita?

Apple esitteli tiistaina uuden version puhelinmallistonsa halvimmasta tarjokkaasta iPhone SE:stä. Puhelimen kolmas sukupolvi on maltillinen uudistus – uutistoimisto Bloombergin mukaan ehkä jopa liian maltillinen.

Vuonna 2020 julkaistuun edeltäjäänsä verrattuna uudessa iPhone SE:ssä on nopeampi suoritin, 5g-yhteydet ja 4 gigatavua työmuistia aiemman 3 gigatavun sijaan. Tämän yksityiskohdan vahvistaa MacRumors.

Muilta osin muutokset ovat rajattuja, eikä puhelin Bloombergin mukaan yllä Applen standardeihin. Apple myös nosti puhelimen hintaa. Edellinen iPhone tuli myyntiin 399 dollarin lähtöhintaan uuden maksaessa vähintään 429 dollaria.

– Kaiken kaikkiaan SE:stä tulee pettymys Applen asiakkaille, jotka ovat odottaneet jo hyvän aikaa päivitettyä ja edullista iPhonea. 5 vuotta vanhaan laitteistoon perustuva muotoilu tuntuu vanhalta. On selvää, ettei Apple aseta markkinan alapäässä olevia asiakkaita etusijalle, mikä on pettymys yritykseltä, jolla on 22 miljardin dollarin tuotekehitysbudjetti, Bloombergin teknologiakolumnisti Tae Kim kirjoittaa.

On kuitenkin mahdollista, että Applen katseet eivät ole sen omissa asiakkaissa, vaan Android-käyttäjissä. J.P. Morgan -pankki ennusti joulukuussa, että uudesta SE:stä voi tulla vetonaula halvempien tai keskihintaisten Android-puhelinten käyttäjien keskuudessa.

Pankki ennusti, että uuden mallin veto voi yltää lähes 1,4 miljardiin Android-käyttäjään ja noin 300 miljoonaan vanhemman iPhone-mallin käyttäjään.

Uuden iPhone SE:n ennakkomyynti alkaa perjantaina ja varsinaiseen myyntiin se tulee viikkoa myöhemmin 18. maaliskuuta.