OnePlus 10 Pro ei selvinnyt tunnetun testaajan käsittelystä kunnialla.

OnePlus 10 Pro on toistaiseksi julkaistu Kiinassa.

Odotettu huippupuhelin OnePlus 10 Pro ei välttämättä ole markkinoiden kestävimmästä päästä. Tähän viittaa uusi video, jonka tunnettu testaaja JerryRigEverything julkaisi YouTubessa.

JerryRigEverything, oikealta nimeltään Zack Nelson, kävi tuttuun tapaansa läpi puhelimen kestävyyttä esimerkiksi naarmuja ja kuumuutta vastaan. Lopuksi hän suoritti taivutustestin.

Testiä ei voi missään tapauksessa pitää tieteellisenä tai lopullisena totuutena, mutta Nelsonin käsittelyssä puhelin muuttui nopeasti käyttökelvottomaksi. Ensin hän taivutti puhelinta alaspäin ja sai takakuoren murtumaan. Sitten hän taivutti puhelinta toiseen suuntaan, jolloin se napsahti miltei kahtia.

OnePlus 10 Pro on yksi tämän vuoden merkittävistä lippulaivoista älypuhelinmarkkinoilla. Kiinalaisen Oppon kehittämä puhelin on toistaiseksi julkaistu Kiinassa. Se on kuitenkin tulossa myyntiin myös muualla.

Puhelin maksaa Kiinassa halvimmillaan 4 699 yuania eli noin 655 euroa. Se ei välttämättä anna kuvaa lopullisesta hinnasta länsimaissa.

On syytä korostaa, että Nelson nimenomaan yritti taivuttaa puhelinta ja hän käytti siihen huomattavaa voimaa. Hänen mukaansa puhelin oli tästä huolimatta yllättävän heikko, eikä sitä kannata ainakaan takataskuun laittaa.

– Normaalisti useimpia puhelimia ei pysty taittamaan kahtia ihmiskäsin, Nelson toteaa videossaan.

Hän arvioi puhelimen heikoksi kohdaksi akun ja kameroiden välisen raja-alueen. Äänenvoimakkuusnapin sijaitseminen samalla seudulla puhelimen kyljessä saattaa osaltaan heikentää kestävyyttä, joskin tämä on pitkälti vain arvailua.

Vuonna 2020 edullisempi OnePlus-puhelin OnePlus Nord vääntyi Nelsonin käsissä, ja näyttö rikkoutui korjauskelvottomaksi. Hän on myös onnistunut hajottamaan esimerkiksi Googlen Pixel 4 XL -puhelimen ja Applen iPad Pron.

Nelsonin äskettäin testaama Oppon taittuvalla näytöllä varustettu puhelin Oppo Find N kuitenkin kesti taivutustestin.