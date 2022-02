Applen lisätyn todellisuuden päähine on ilmestymässä tänä vuonna, DigiTimes raportoi.

Teknologiayhtiö Applen pitkä hanke lisätyn todellisuuden silmikon kehittämiseksi näyttää nyt valoisammalta kuin pitkään aikaan. DigiTimesin saamien tietojen mukaan päähine on läpäissyt tärkeitä tuotantotestejä ja on pääsemässä massatuotantoon elo–syyskuussa tänä vuonna.

Lehden mukaan Apple aikoo tuoda ammattikäyttöön suunnatun laitteen myyntiin vuoden loppuun mennessä. Artikkeli on maksumuurin takana, mutta sitä lainaa MacRumors.

Lue lisää: Microsoft perui odotetun tuotteen – nyt firman sisällä on täysi rähinä

Apple on tiettävästi ollut vaikeuksissa päähineensä kanssa. Nimettömät lähteet kertoivat Bloombergille tammikuussa, että ongelmina ovat laitteen ylikuumeneminen, kamerat ja ohjelmistot ja että Apple harkitsi laitteen julkaisun siirtämistä ainakin muutamalla kuukaudella.

Lue lisää: Tämän laitteen uskotaan syrjäyttävän iPhonen, mutta se käy liian kuumana

Applen ennakoitiin esittelevän laitteensa vuoden lopussa tai vasta ensi vuonna ja tuovan sen myyntiin vuoden 2023 aikana. DigiTimesin mukaan ensi vuonna on itse asiassa luvassa jo päähineen toinen versio, joka on kevyempi, varustettu paremmalla akulla ja hinnaltaan edullisempi.

Lisätyllä todellisuudella tarkoitetaan todellisen näkymän ja tietokoneella luodun keinotekoisen näkymän yhdistämistä. Kyse ei siis ole täydestä virtuaalitodellisuudesta. Applen uskotaan tähtäävän teknologialla viime kädessä iPhonen korvaamiseen.

Lue lisää: ”IPhone katoaa 10 vuoden päästä” – tässä on korvaaja

IPhonesta puheen ollen sen kauan odotettu taittuva versio näyttää olevan vaikeuksissa. Näyttömarkkinoita seuraavan Display Supply Chain Consultantsin (DSCC) mukaan taittuvalla näytöllä varustettu iPhone on lykätty vuoteen 2025. Asiasta kirjoittaa MacRumors.

Lue lisää: IPhonet kuuntelivat vahingossa käyttäjiään – Apple pimittää tapauksen tietoja

Arvostettu Apple-asiantuntija Ming-Chi Kuo arvioi vuosi sitten, että 7,5–8-tuumaisella näytöllä varustettu taittuva iPhone voi olla tulossa vuonna 2023. Ehtona hän mainitsi sen, että Apple pystyy ratkomaan merkittävät teknologian ja massatuotannon ongelmat.

Jo tuolloin pidettiin mahdollisena, että puhelin ilmestyy ennustetta myöhemmin tai ei koskaan. DSCC:n mukaan Applella ei ole kiirettä taittuvien näyttöjen markkinoille, mutta se tiettävästi harkitsee kannettavia tietokoneita, joissa on noin 20-tuumainen taittuva näyttö.

Taittuvanäyttöisiä puhelimia on alkanut näkyä viime vuosina joiltakin valmistajilta, mutta usein on ollut epäselvää, mitä lisäarvoa sellainen näyttö oikeasti tuo. Yksi ensimmäisiä puhelimia, joissa teknologia vakuutti, on Samsung Galaxy Z Fold 3.