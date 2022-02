Osom-puhelimeen osallistuu epäonnisen Essential Phonen parissa työskennelleitä. Käykö tällä kertaa paremmin?

Muutaman vuoden takainen Essential Phone on saamassa epävirallista jatkoa, Phone Arena ja Android Police kertovat. Osa puhelimen kehitystiimiä on nyt rakentamassa uutta Android-puhelinta nimeltä OSOM OV1.

OSOM on lyhenne sanoista ”out of sight, out of mind” ja OV1 sanoista OSOM Vault 1. Tietosuojaan panostava puhelin saatetaan julkaista ensi kesänä markkinoilla erottuvissa kirkkaissa väreissä. Toistaiseksi mikään ei kuitenkaan ole varmaa.

Puhelimen saatavuus ja moni tekninen yksityiskohta ovat epäselviä. Tiimi kertoi TechCrunchille joulukuussa, että hinta asettuisi selvästi alle 1 000 dollarin. Elektroniikka-alaa vaivaa kuitenkin edelleen laajasti pula siruista, joten vielä ei ole tiedossa, millä tavalla se saattaa vaikuttaa OSOMin kohtaloon.

Alun perin puhelin oli myös määrä esitellä jo viikon päästä alkavilla mobiilialan MWC-messuilla, mutta viime aikoina tiimi on vihjaillut kesäisestä julkaisusta.

Lue lisää: Android-puhelinta on vaikea parantaa tästä – ensi­­tuntumat Samsungin huippu­mallista

Mitä väitteisiin yksityisyydestä tulee, puhelimessa käytetyn Android-version on määrä antaa käyttäjille tavallista enemmän valtaa siitä, mitä tietoja heistä jaetaan, ja parempi näkyvyys siihen, mitä sovellukset tekevät puhelimessa. Puhelin saattaa tukea langatonta lataamista.

Taustalla on Essential Phonen karmea epäonnistuminen. Vuonna 2017 julkaistun PH-1-puhelimen myynti jäi mitättömäksi ja merkitsi Essential Phone -yrityksen loppua.

Lue lisää: Flopannut kohupuhelin kävi kalliiksi – seuraaja peruttiin, firma myynnissä

Googlen Android-kehitystä luotsanneen Andy Rubinin johdolla luotua puhelinta kutsuttiin etukäteen jännittävimmäksi älypuhelimeksi pitkään aikaan. Sen piti kilpailla ”puhtaalla” Androidilla, poikkeuksellisella kestävyydellä sekä modulaarisuudella eli mahdollisuudella vaihtaa osia tarvittaessa.

Esimerkiksi modulaarisuus on jotain, josta OSOM luopuu suosiolla. Essential Phone kuitenkin todisti, että tupaten täysille Android-markkinoille tunkeutuminen on uudelta valmistajilta hyvin vaikeaa. Tämä haaste on myös OSOMin edessä.