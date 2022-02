Samsung julkaisi kolme puhelinmallia ja kolme tablettia.

Eteläkorealainen elektroniikkavalmistaja Samsung on julkaissut uuden Galaxy S22 -puhelinsarjansa. Kyseessä on yhtiön lippulaivatuote, joka kamppailee älypuhelimien kärkipaikasta järeimpien iPhonejen kanssa.

Puhelinsarjaan kuuluu kaikkiaan kolme mallia. Näistä järein on Galaxy S22 Ultra, joka ennakkotietojen mukaisesti ja muista malleista poiketen on varustettu Samsungin S -kynällä. Samsungin S Peniksi kutsuma stylus-kynä oli aiemmin Note-tuoteperheen erikoisuus, eikä sitä muissa valmistajan malleissa juuri nähty.

S22 Ultran kynä vastaa toiminnallisuudeltaan aiemman Note-sarjan kyniä ja sitä voi käyttää muun muassa kameran tai presentaatioiden kauko-ohjaamisessa. S21 Ultraan myytiin lisävarusteena toiminnoiltaan riisutumpaa kynämallia.

S22 Ultra muistuttaa myös ulkoisesti muotoilultaan Galaxy Note -puhelimia, jotka näillä näkymin ovat poistumassa markkinoilta. Niiden tilalle Samsungin toiseksi lippulaivamallistoksi on noussut taittuvanäyttöinen Galaxy Fold Z -mallisto.

Kamera on yksi huippupuhelimen tiukimmin kilpailluista ominaisuuksista. S22 Ultra on varustettu neljällä pääkameralla. Siinä on 108 megapikselin pääkamera, kaksi telekameraa (10 megapikseliä, 3x zoom ja 10 megapikseliä, 10x zoom) sekä 12 megapikselin ultralaajakuva. Laitteen viides kamera-anturi on lasertarkennuksen sensori.

Sarjan muut puhelimet ovat Galaxy S22+ sekä Galaxy S22. Nämä poikkeavat muotoilultaan Ultrasta ja edustavat perinteisempiä Samsungin S-sarjalaisia. Kaikissa laitteissa on sama suoritin, mutta ne eroavat toisistaan kameravarustuksensa, kokonsa ja akun kapasiteetin puolesta.

Laitteet poikkeavat toisistaan kokonsa puolesta. S22:n perusmallin (ylimpänä) näytön koko on 6,1 tuumaa, S22+:n 6,6 tuumaa ja S22 Ultran 6,8 tuumaa.

Suomessa myytävät mallit on varustettu Samsungin omalla Exynos 2200 -piirillä.

Edullisimman S22-perusmallin hinta alkaa 899 eurosta. Ultrat ovat muistimäärästä riippuen 1299–1699 euroa.

Tabletit ovat tarjolla 5g-mallisina tai ilman riisuttuna wifi-versiona.

Laitteiden saatavuus on kysymysmerkki maailmanlaajuisen sirupulan vuoksi. Ei ole todennäköistä, että kaikkia laitteita olisi saatavilla kaikkina muistiversioina ja kaikissa väreissä ainakaan ensi alkuun.

– Seuraamme tiiviisti sirumarkkinoiden kehitystä. Sirupula on haaste, joka koskettaa kaikkia elektroniikka-alan toimijoita, ei ainoastaan meitä. Ei ole mikään salaisuus, että pulaa on olemassa, mutta teemme kaikkemme varmistaaksemme, että se ei vaikuta merkittävästi myyntiin tai asiakkaisiimme, kertoo Samsung Suomen mobiililiiketoiminnan johtaja Mika Engblom.

Puhelimien lisäksi Samsung julkaisi yläluokkaan sijoittuvan Galaxy Tab S8 -tablettisarjan. Malleja on kolme, ja niiden näyttökoot ovat 11, 12,4 ja 14,6 tuumaa painon vaihdellessa 503 ja 726 gramman välillä. Tuoteryhmän hinnat vaihtelevat 799 ja 1699 euron välillä.