IPhonet kuuntelivat vahingossa käyttäjiään – Apple pimittää tapauksen tietoja

Apple syyttää Siri-komentojen tallentamisesta iOS:n virhettä.

IPhonejen Siri-digiavustajalle puhutut komennot ovat voineet päätyä Applen korviin, vaikka käyttäjä on sen nimenomaan kieltäytynyt. Syynä on virhe puhelinten iOS-käyttöjärjestelmässä, Apple kertoi ZDNetille.

Käyttäjät voivat halutessaan jakaa Siri-komentonsa Applen kanssa, jotta yhtiö voi käyttää niitä palvelun parantamiseen. Kyse on Paranna Siriä ja sanelua -toiminnosta, jolla Apple voi tallentaa ja tarkastella ääninäytteitä. Järjestelmän virheen takia asetus meni päälle joillakin käyttäjillä, jotka olivat siitä aikaisemmin kieltäytyneet.

Apple säilytti joitakin tallenteita, joita ei koskaan ollut tarkoitus jakaa yhtiön kanssa. Nyt yhtiö sanoo tuhonneensa kaikki nämä virheelliset tallenteet. Yhtiön mukaan virhe kosketti ”pientä osaa laitteista”.

Virhe lipsahti mukaan iOS 15:een, joka ilmestyi viime syksynä, ja se korjattiin joulukuussa käyttöjärjestelmän versiossa 15.2. Samalla Apple kytki kyseisen asetuksen pois päältä useilta käyttäjiltä. Seurauksena tuleva versio 15.4 voi esittää käyttäjille kysymyksen asetuksen laittamisesta takaisin päälle.

The Verge ihmettelee Applen vaitonaisuutta tapauksen yksityiskohdista. Ei ole tiedossa, kuinka monen ihmisen Siri-komentoja päätyi Applelle ilman lupaa, ja uutispalvelun mielestä Applen tulisi tällaisessa tilanteessa varoittaa käyttäjiään suoraan ja kehottaa heitä päivittämään laitteensa.

On myös epäselvää, syyllistyikö Apple virheellään jonkin lain, kuten Euroopan unionin yleisen tietosuoja-asetuksen, rikkomiseen.

Tapaus ei helpota pelkoja, jotka liittyvät erilaisten laitteiden puheohjaukseen esimerkiksi Sirin, Google Assistantin tai Amazonin Alexan avulla. On epäilty, että esimerkiksi älypuhelimet voivat kerätä vastoin käyttäjän tahtoa äänidataa tilanteissa, joissa puhelimet odottavat ääniohjauksen aktivoivaa komentoa. Applen tapauksessa se on Hei Siri.

Vuonna 2018 Apple kiisti tällaiset epäilyt jyrkästi kirjeessään yhdysvaltalaispoliitikoille. Apple korosti, että iPhonet eivät tallenna ääntä odottaessaan Sirin herättävää komentoa, eikä Siri jaa puhuttuja sanoja muiden kanssa. Käyttäjien pitää myös erityisesti hyväksyä mikrofonin käyttö, ja sovellusten on kerrottava selvästi kuuntelusta.

On kuitenkin osoitettu, että Applen ja muiden valmistajien laitteista kantautuu vahingossa tallennettua puhetta työntekijöille, joiden tehtävänä on käydä läpi äänikomentoja. Joukossa on muun muassa ihmisten harrastamaa seksiä, huumekauppoja sekä lääkärin ja potilaan välisiä keskusteluja.

