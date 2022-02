Puhelimen kamera voi johtaa vaaraan: Älä paina tätä kehotusta, jollet tiedä mitä teet

Kehotus avata verkkosivu tulee jättää huomiotta, ellet tarkoituksellisesti käyttänyt puhelimen kameraa sivulle päästäksesi.

Qr-koodeja on näkynyt viime aikoina paljon koronan vastaisessa taistelussa käytetyissä asiakirjoissa.

Nykyaikaisen puhelimen kamera osaa tempun, joka voi tulla yllätyksenä ja voi pahimmassa tapauksessa altistaa käyttäjän uhkille. Kysymys on kameralla luettavista qr-koodeista eli neliömäisistä kuvioista, jotka toimivat pikareittinä esimerkiksi verkkosivulle.

Qr-koodien lukeminen tapahtuu eri tavoin puhelimen iästä ja mallista riippuen. Monissa nykyaikaisissa luureissa riittää, että kamera on päällä ja käyttäjä osoittaa sillä qr-koodia. Tämä voi tapahtua myös epähuomiossa, kuten IS Digitoday sai kuulla eräältä lukijalta.

Lukijan puoliso oli ottamassa kuvaa qr-koodeja käsitelleestä jutustamme, ja kamera oli tunnistanut jutun kuvassa olleen qr-koodin. Puoliso oli siirtynyt qr-koodin takana olevaan vaarattomaan verkko-osoitteeseen.

Käyttäjän on syytä olla tarkkana, kun kamera lukee qr-koodin. Android-puhelimessa sitä seuraa kehote verkkosivulle menemiseksi tai mahdollisesti myös linkin kopioimiseksi leikepöydälle. Laitteiden toiminnassa on kuitenkin eroja, sillä usein kameran ohjelmisto on laitteen valmistajan oma.

Android-puhelimen antama ilmoitus qr-koodin automaattisen lukemisen jälkeen. Kuvakaappaus.

Älä seuraa linkkiä, ellet ole varma, mihin osoitteeseen qr-koodi johtaa. Rikolliset käyttävät qr-koodeja jallittaakseen ihmisiä monin tavoin. Myös vanhojen ja aiemmin käytettyjen koodien kanssa pitää olla varovainen. Ne on saatettu valjastaa toiseen ja kenties pahantahtoiseen käyttöön.

Applen virallisen ohjeen mukaan myös iPhonen kamera lukee qr-koodit automaattisesti ja sitten puhelin ehdottaa verkkosivulle tai sovellukseen siirtymistä.

Applen iOS kertoo qr-koodin kohteena olevan verkko-osoitteen ylätason. Keltaisen tekstin klikkaaminen vie verkkosivulle.

Joissakin puhelimissa qr-koodia ei kuitenkaan lueta suoraan kameralla, vaan sitä varten tarvitaan erillinen lukijasovellus. Sellainen voi löytyä puhelimesta esiasennettuna. Esimerkiksi allekirjoittaneen Xiaomi Redmi Note 8 Pro -puhelimessa qr-koodit luetaan erillisen skannerin kautta.